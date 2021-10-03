قتلى في اصطدام طائرة بمبنى في إيطاليا

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، EPA

اصطدمت طائرة خاصة صغيرة بمبنى غير مأهول في ميلانو، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم ثمانية.

وأقلعت الطائرة من مطار ليناتي في ميلانو وكانت متجهة إلى جزيرة سردينيا، لكنها هوت بعد فترة وجيزة على مشارف المدينة.

وروى شهود أنهم سمعوا دوي انفجار لدى اصطدام الطائرة بالمبنى، المكون من طابقين، واشتعال النيران فيها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد القتلى في الحادث صبي صغير.

وشوهد عمود كثيف من الدخان يتصاعد في السماء من موقع الحادث.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص على الأرض.

صدر الصورة، EPA

وقال جوزيبي، وهو رجل من سكان المنطقة، لوكالة رويترز للأنباء "سمعت صوت طائرة فوقي.. بدا كأن الطائرة تُطفئ محركها".

وأضاف "ثم سمعت انفجارا قويا جدا، وبدأت نوافذ منزلنا تهتز، ففتحت النافذة ورأيت سحابة ضخمة من الدخان تتصاعد في السماء".

وذكر تلفزيون "راي" الرسمي أن الركاب كانوا فرنسيين، غير أن المسؤولين لم يؤكدوا ذلك.

وقال عمال الطوارئ إن النيران اشتعلت في سيارات خاوية كانت متوقفة بالقرب من محطة لقطارات الأنفاق في سان دوناتو ميلانيزي.

وعمل رجال الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من المبنى، الذي يُعتقد أنه كان قيد الإنشاء.