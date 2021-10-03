تنظيم الدولة الإسلامية: الولايات المتحدة تتهم مواطنا كنديا سعودي المولد بأنه صوت محرض على العنف

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، ISD التعليق على الصورة، التنظيم جمع الآلاف من مقاطع الفيديو والرسومات والصور الأخرى معا لتشكيل أرشيف دعائي

وجهت الولايات المتحدة اتهاما إلى مواطن كندي سعودي المولد روى بصوته مقاطع فيديو دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وخطفت مليشيا يقودها الأكراد في سوريا في عام 2019، محمد خليفة المولود في السعودية الذي سُلم لاحقا إلى مكتب التحقيقات الفدرالي.

ويقول ممثلو الادعاء إن الشاب البالغ من العمر 38 عاما كان "الصوت وراء أعمال العنف". ويقولون إنه خدم كمقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يترجم ويضع صوته على مقاطع الفيديو.

وسيمثل خليفة أمام محكمة أمريكية الأسبوع المقبل بتهمة تقديم "دعم مادي لمنظمة إرهابية".

وفي مقابلة صحفية بعد إلقاء القبض عليه، قال خليفة إنه كان مقاتلا عاديا منخفض المستوى و"مجرد صوت" في تنظيم الدولة الإسلامية. وأصر على أنه لم يلعب أي دور في تصوير أو تنفيذ المشاهد المروعة التي رواها.

وغادر خليفة كندا في عام 2013 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، حيث أصبح عضوا رئيسيا في فريق الدعاية للتنظيم "ويرجع ذلك جزئيا إلى قدراته اللغوية كمتحدث باللغة الإنجليزية والعربية بطلاقة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

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ويواجه خليفة عقوبة السجن المؤبد في حال أدانته بالتهم المودهة إليه.

وكانت مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تُظهر قطع الرؤوس والفظائع الأخرى سمة أساسية لحملة التجنيد العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية حيث وسع التنظيم من انتشاره في سوريا والعراق.