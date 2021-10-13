قتلى في هجوم باستخدام قوس وسهم بمتجر جنوب غربي العاصمة النرويجية

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، HAKON MOSVOLD/NTB/VIA REUTERS التعليق على الصورة، الشرطة طوقت أجزاء كبيرة من مدينة كونغسبيرغ جنوب غربي العاصمة أوسلو

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في النرويج بعدما استخدم رجل قوسا وسهما لمهاجمتهم.

وأعلنت الشرطة وقوع حادث في بلدة كونغسبيرغ جنوب غربي العاصمة أوسلو في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينتش).

وقال الضابط أويفيند آس، إن أحد المشتبه بهم قد ألقي القبض عليه ويبدو أنه قام بالفعل بمفرده.

وبحسب تقارير، تحرك المشتبه به في جميع أنحاء البلدة فيما طوقت السلطات عدة مناطق واسعة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم نفذ هجومه في سوبر ماركت كوب إكسترا على الجانب الغربي من كونغسبيرغ. وتبلغ السكان بأمر البقاء في منازلهم.

وقالت الشرطة إن المشتبه به نُقل الآن إلى مركز للشرطة في بلدة درامين.

وتقول الشرطة إن عدد الضحايا حتى الآن غير واضح وكذلك الدافع وراء الهجوم. ونُقل الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة.

ووردت أنباء عن وجود عشرات من سيارات الطوارئ في مكان الحادث، بما في ذلك سيارات إسعاف وشرطة ومروحيات.