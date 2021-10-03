الولايات المتحدة "قلقة" من توغل الصين في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت طائرتان من طراز (كي جي-500) بين مجموعة الطائرات يوم الأحد

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" من الأعمال "الاستفزازية" الصينية، بعد أن قالت تايوان إن حوالي 93 طائرة عسكرية صينية قد دخلت إلى منطقة الدفاع الجوي التابعة لها في الأيام الثلاثة الماضية.

ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الإجراءات بأنها "تزعزع الاستقرار" وأكدت التزامها "الراسخ والصخور" تجاه تايوان.

وسجلت تايوان خمس عمليات توغل على الأقل منذ يوم الجمعة.

وتعتبر الصين تايوان الديمقراطية مقاطعة انفصالية، لكن تايوان تعتبر نفسها دولة ذات سيادة.

وتشكو تايوان منذ أكثر من عام من المهمات المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن... النشاط العسكري الاستفزازي للصين بالقرب من تايوان والذي يزعزع الاستقرار ويخاطر بحسابات خاطئة ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت: "نحث بكين على وقف ضغطها العسكري والديبلوماسي والاقتصادي والتصعيد ضد تايوان".

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأحد أن 16 طائرة عسكرية صينية أخرى حلقت داخل منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس.

وحلقت يوم السبت، 39 طائرة عسكرية صينية في نفس المنطقة على دفعتين خلال النهار والمساء. وكان هذا أكبر توغل من قبل بكين حتى الآن.

أما يوم الجمعة، فكانت أربع قاذفات من طراز (اتش-6) يمكنها حمل أسلحة نووية وطائرة مضادة للغواصات من بين 38 طائرة، حلقت على موجتين على مدار اليوم.

وتقع منطقة تحديد الدفاع الجوي خارج المجال الجوي للدولة، ولكن الطائرات الأجنبية فيها تخضع للتحديد والمراقبة من أجل حماية الأمن القومي.

وبالنسبة لتايوان، تظل هذه المنطقة من الناحية الفنية مجالا جويا دوليا.

وقال رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ للصحفيين، السبت: "الصين انخرطت بشكل تعسفي في عدوان عسكري، مما يضر بالسلام الإقليمي".

ولم تدل الحكومة في بكين - التي احتفلت بمرور 72 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية - بأي تعليق علني حتى الآن.

لكنها قالت في السابق، إن مثل هذه الرحلات الجوية، تهدف إلى حماية سيادتها وتستهدف أيضا "التواطؤ" الحاصل بين تايوان والولايات المتحدة.

الصين وتايوان: الأساسيات

لماذا العلاقات بين الصين وتايوان ضعيفة؟ انقسمت الصين وتايوان خلال حرب أهلية في الأربعينيات، لكن بكين تصر على أنه سيتم استعادة الجزيرة في وقت ما، وبالقوة إذا لزم الأمر.

كيف تُحكم تايوان؟ للجزيرة دستورها الخاص وقادة منتخبون ديمقراطياً بالإضافة الى حوالى 300 ألف جندي في قواتها المسلحة.