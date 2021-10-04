مقتل رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد في حادث سيارة

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد كان يعيش في حماية الشرطة

لقي رسام الكاريكاتير السويدي الذي وضع رسوما مسيئة للنبي محمد، مصرعه في حادث مروري جنوبي السويد.

وكان لارش فيلكس، 75 عاما، قد رسم كلبًا بوجه رجل قال إنه للنبي محمد، مما أثار استياء مسلمين حول العالم عام 2007 بعد نشر الرسوم.

وأفادت تقارير إعلامية سويدية بأن فيلكس كان مسافرًا أمس الأحد في سيارة تابعة للشرطة والتي اصطدمت بشاحنة قرب منطقة ماركاريد جنوبي السويد.

وأسفر الحادث أيضا عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة قائد المركبة. وكان فيلكس يعيش في حماية الشرطة بعد تلقّيه تهديدات بالقتل بسبب رسوماته المسيئة للنبي محمد.

ويعتقد مسلمون أن تصوير النبي محمد كُفر وتجديف. وكانت رسوم فيلكس قد ظهرت بعد عام من نشر صحيفة دنماركية سلسلة رسوم كاريكاتيرية أخرى مسيئة للنبي محمد.

ولم تكشف الشرطة السويدية عن هوية قتلى حادث الأحد، لكن زميلا لـ فيلكس أكد مقتله لصحيفة داغنز نيهيتر السويدية.

وأفاد بيان للشرطة أنه لا يزال من غير الواضح كيف وقع حادث الاصطدام، لكن ليس هناك ما يشير إلى وقوف أحد وراء وقوعه من حيث المبدأ.

وقال متحدث باسم الشرطة للوكالة الفرنسية للأنباء: "يجري التحقيق في الحادث كأي حادث طريق ... وليس هناك ما يشير إلى أنه مدبّر".

لكن شاهد عيان قال لصحيفة أفتون بلادت السويدية إن المركبة كانت تسير بسرعة عالية أفقدتها توازنها قبل أن تنقلب أمام شاحنة لم يتمكن قائدها من تفادي الاصطدام الذي تسبب في اشتعال نيران هائلة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لم يتضح بعد سبب الحادث وكيفية وقوعه

وبسبب رسوم فيلكس عام 2007، اضطر رئيس وزراء السويد آنذاك، فريدريك رينفلت، إلى التقاء سفراء من 22 دولة إسلامية في محاولة لتهدئة الأجواء الناجمة عن الرسوم.

وكان تنظيم القاعدة في العراق حينها قد أعلن عن جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار لمن يقتل لارش فيلكس.

ونُشرت رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد للمرة الأولى عام 2005 في صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية، وأثارت احتجاجات عنيفة في عدد من الدول الإسلامية حول العالم.

وفي عام 2015، حضر فيلكس نقاشا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن حول حرية التعبير، وقد تعرّض المحفل لهجوم مسلح لقي جراءّه مخرج سينمائي مصرعه. وقال فيلكس إنه ربما كان المستهدف.

وفي عام 2015، تعرّضت مجلة شارلي إيبدو الفرنسية لهجوم مسلح إثر نشرها 12 من الرسوم المسيئة التي كانت الصحيفة الدنماركية نشرتها من قبل. ولقي 12 شخصا بينهم رسامون مشهورون مصرعهم في هذا الهجوم. وعلى الرغم من ذلك، أعادت شارلي إيبدو نشر الرسوم عام 2020.