16 قتيلا في تحطم طائرة في روسيا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Russia's Emergencies Ministry/Handout via REUTERS التعليق على الصورة، انقلبت الطائرة أثناء محاولة الهبوط الاضطراري

قُتل 16 شخصا في حادث تحطم طائرة بمنطقة تتارستان، في روسيا، التي تبعد نحو ألف كيلومتر شرق العاصمة موسكو.

وتم إنقاذ ستة أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة الخفيفة، ونقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز ليت إل-410 تربوليت ومملوكة لنادي طيران محلي، بعد إقلاعها بفترة وجيزة.

وغالبية من كانوا على متن الطائرة أعضاء في فريق مظلات.

وحين كانت الطائرة على ارتفاع 70 مترا، أبلغ قائدها بتعطل المحرك الأيسر، ثم حاول الهبوط اضطراريا بالقرب من مدينة منزيلينسك. لكن أحد الجناحين اصطدم بمركبة أثناء محاولة الهبوط، ما أدى لانقلاب الطائرة، بحسب رستم مينيخانوف حاكم تتارستان.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث.

ويستخدم رواد فضاء المنطقة للتدريب. وعلق مركز تدريب رواد الفضاء صلاته مع نادي الطيران بانتظار نتائج التحقيق، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي السنوات القليلة الماضية، شددت السلطات متطلبات سلامة الطيران، لكن الحوادث تقع بشكل متكرر.

وتحطمت طائرة قديمة قد تحطمت في الشرق الأقصى الروسي الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص.