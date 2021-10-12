بعد عامين من المعاناة .. تحرير أيل من إطار علق في رقبته

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صدر الصورة، Colorado Parks and Wildlife التعليق على الصورة، تم رصد الأيل مع الإطار لأول مرة في يوليو/تموز 2019

قال مسؤولون في مجال الحياة البرية إنه تم أخيرا إنهاء معاناة أيل، كان يجوب تلال ولاية كولورادو الأمريكية، مع إطار حول رقبته لمدة عامين.

وقال ضباط "كولورادو باركس أند وايلد لايف" إنه كان يجب تهدئة الأيل البالغ من العمر أربع سنوات ونصف السنة، وإزالة قرونه.

وهذه رابع محاولة يقوم بها الضباط خلال أسبوع لتحرير الأيل.

ووصف الضابط سكوت مردوخ عملية إزالة الإطار بالصعبة، مضيفا أن عنق الأيل مصابة بجرح بسيط، وأنه فقد بعض الشعر.

وأوضح مردوخ في بيان يوم الإثنين "كنا نفضل أن نقطع الإطارات ونترك القرون من أجل أنشطة موسم التزاوج"، مشيرا إلى أن الضباط لم يتمكنوا من قطع حافة الإطار.

وقال أيضا إن الإطار امتلأ بإبر الصنوبر والأوساخ، وإن وزنه كان كبيرا.

وبحسب مردوخ، فإنه اندهش من الحالة الجيدة التي كان عليه الأيل لدى إزالة الإطار يوم السبت.

ولاحظ ضباط الحياة البرية لأول مرة الأيل مع الإطار حول عنقه أثناء إجراء مسح سكاني في يوليو/تموز 2019.

وتم رصد الحيوان، الذي قال الضباط إنه يزن أكثر من 270 كيلوغرام، عدة مرات وهو يتجول بين مقاطعتي بارك وجيفرسون، لكنه يختفي لفترات طويلة خلال الشتاء.