بالصور: فيضانات غير مألوفة في كيرالا الهندية تجرف المنازل وتحاصر السكان

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من غير المألوف أن تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا، حيث اختفت الأراضي الرطبة والبحيرات التي كانت بمثابة ضمانات طبيعية ضد الفيضانات، بسبب اتساع رقعة البناء.