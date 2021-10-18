بالصور: فيضانات غير مألوفة في كيرالا الهندية تجرف المنازل وتحاصر السكان

قتل 26 شخصاً على الأقل في فيضانات اجتاحت مناطق جنوبي الهند بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وجرفت المياه منازل عدة، وحوصر الناس في منطقة كوتايام بولاية كيرالا.

أدت الفيضانات إلى تدمير بعض المنازل في منطقة كوتايام بولاية كيرالا جنوبي الهند

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أدت الفيضانات إلى تدمير بعض المنازل في منطقة كوتايام بولاية كيرالا جنوبي الهند

صدر الصورة، Reuters

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قتل ستة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم في كوتايام، بينهم الجدة البالغة من العمر 75 عاماً، وثلاثة أطفال بعدما جرف منزلهم

وانضمت قوات من الجيش الهندي إلى عمليات الإنقاذ، بعدما تسببت أيام من الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية مميتة.

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انضم السكان المحليون إلى فرق الإنقاذ، لإزالة الصخور والأشجار المقتلعة في المناطق المتضررة، مع استمرار البحث عن ناجين.

وشهدت ولاية كيرالا أسوأ الفيضانات منذ قرن في عام 2018، حين أدت إلى مقتل نحو 400 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين.

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رجال الإنقاذ ينتشلون بعض الضحايا من داخل منازل أغرقتها السيول

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عدد من المواطنين الهنود يشاهدون منزلاً ينجرف بفعل السيول في كيرالا

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من غير المألوف أن تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا، حيث اختفت الأراضي الرطبة والبحيرات التي كانت بمثابة ضمانات طبيعية ضد الفيضانات، بسبب اتساع رقعة البناء.

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يتدفق من كيرالا 44 نهراً، وهي من بين الولايات العشر الأكثر عرضة للفيضانات في البلاد