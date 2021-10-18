بالصور: فيضانات غير مألوفة في كيرالا الهندية تجرف المنازل وتحاصر السكان
قتل 26 شخصاً على الأقل في فيضانات اجتاحت مناطق جنوبي الهند بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وجرفت المياه منازل عدة، وحوصر الناس في منطقة كوتايام بولاية كيرالا.
وانضمت قوات من الجيش الهندي إلى عمليات الإنقاذ، بعدما تسببت أيام من الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية مميتة.
وشهدت ولاية كيرالا أسوأ الفيضانات منذ قرن في عام 2018، حين أدت إلى مقتل نحو 400 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين.
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