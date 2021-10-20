13 قتيلا في تفجير "استهدف حافلة عسكرية" في العاصمة السورية دمشق
قتل 13 شخصا في تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق، بحسب تقارير.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" بأن "وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي".
كما أسفر الهجوم، الذي وقع صباح الأربعاء، عن سقوط 3 جرحى آخرين.
وخلال العام الحالي، استهدفت هجمات عربات عسكرية في شرقي سوريا، ويعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤول عنها.
ولكن نادرا ما تقع هجمات في العاصمة منذ أن استعادت القوات الحكومية مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في محيط دمشق.
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وتمكنت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد من السيطرة على معظم الأراضي السورية، بفضل الدعم الروسي والإيران له.
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