اتهام قطب العقارات الأمريكي روبرت دورست بقتل زوجته السابقة التي اختفت في عام 1982

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اتهمت السلطات في الولايات المتحدة رجل الأعمال البارز روبرت دورست بقتل زوجته السابقة التي اختفت عام 1982.

ولم تعثر جهات التحقيق على جثة كاثلين ماك-كورماك، زوجة دورست السابقة، منذ أن اختفت قبل عقود، وأعلنت وفاتها رسميا في 2017.

ويواجه روبرت شكوى جنائية جديدة تتضمن اتهامه بجريمة قتل من الدرجة الثانية في هذه القضية، وذلك بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل صديقته المقربة لمنعها من الحديث عن اختفاء زوجته.

وتقدم محققو الشرطة بالشكوى الجنائية الجديدة ضد دورست، الذي تتناول قصته السلسلة الوثائقية "ذي جينكس".

وقالت تقارير إن هيئة المحلفين الكبرى في القضية بدأت الاستماع لشهادات الشهود.

وأكد مكتب المحامي العام لمقاطعة ويستشستر، في بيان أُرسل لبي بي سي، أن هذه الشكوى الجنائية قُدمت بالفعل دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

واختفت كاثلين ماك-كورماك، عندما كانت تبلغ من العمر 29 عاما، بعد مشادة كلامية مع زوجها روبرت دورست في عام 1982. وادعى الزوج أنه أوصلها إلى محطة القطار حتى تعود إلى شقتهما في مانهاتن.

ومع أنه قال في التحقيقات في وقت سابق إنه تحدث إليها عبر الهاتف بعد وصولها إلى الشقة، اعترف دورست بأنه كان يكذب بشأن تلك المكالمة المزعومة.

وتستند الشكوى الجنائية الجديدة إلى "محادثات مع العديد من الشهود وملاحظات المدعى عليهم، ومقابلات مسجلة وملاحظات على مقابلات مسجلة مع دورست وشهادات أمام المحكمة أثناء إجراءات ذات صلة بالقضية".

وتواصلت بي بي سي مع فريق الدفاع عن روبرت دورست للحصول على تصريحات منهم بخصوص القضية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز تصريحات عن روبرت أبرامز، المتحدث باسم أسرة كاثلين ماك-كورماك، أكد خلالها أن أسرة الزوجة المختفية "لا تعلم" بأمر الشكوى الجنائية الجديدة، لكنه أعرب عن امتنانه لمكتب المحامي العام، مؤكدا لبي بي سي إنهم "سعداء جدا بهذه التطورات".

وأصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن مدى الحياة على روبرت دورست في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد إدانته بقتل سوزانا بيرمان، التي عُثر على جثتها بعد أن استقرت طلقة نارية في رأسها في منزل في بيفرلي هيلز. ورجحت السلطات أنها قتلت لمنعها من الحديث إلى الشرطة عن اختفاء كاثلين ماك-كورماك. لكن دورست أنكر الاتهامات بقتل صديقته مع تأكيد محاميه أنه سوف يستأنف الحكم بالسجن الذي صدر في حقه.

وتعتقد النيابة العامة أن روبرت دورست قتل ثلاثة أشخاص: بيرمان، وماكورماك وموريس بلاك، أحد جيران دورست الذي تعرف عليه أثناء اختبائه في ولاية تكساس في 2001، لكن المحكمة برأته من قتل بلاك.