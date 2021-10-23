عثمان كافالا: تركيا تعلن سفراء عشر دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بسبب أزمة المعارض البارز

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أمضى عثمان كافالا أكثر من 4 سنوات في السجن دون |دانة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه أمر وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول - بما في ذلك الولايات المتحدة، ألمانيا، وفرنسا - "أشخاصا غير مرغوب فيهم" عقب دعوتهم إلى الإفراج عن رجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا المسجون لدى حكومة أنقرة.

واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء يوم الثلاثاء الماضي، بسبب ما وصفته بأنه بيان "غير مسؤول" يدعو إلى تحقيق العدالة وتسوية سريعة لقضية كافالا.

وسجن كافالا منذ أواخر عام 2017 ، بتهمة تمويل الاحتجاجات التي جرت عام 2013 والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ما ينفيه.

ويعتبر كفالا إلى جانب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي ،صلاح الدين دميرتاش، من أبرز السجناء السياسيين في تركيا التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب عام 2016.