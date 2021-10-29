قمة تغير المناخ 26: البابا يدعو في رسالة خاصة عبر بي بي سي إلى حلول "جذرية" للتغير المناخي

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في رسالة مسجلة حصرية لبي بي سي، دعا البابا فرانسيس زعماء العالم الذين يجتمعون الأسبوع المقبل في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو البريطانية لتقديم حلول و"استجابات فعالة" لحالة الطوارئ البيئية وإعطاء "أمل ملموس" للأجيال القادمة.

وخلال حديثه الخاص لبي بي سي من الفاتيكان، تحدث البابا عن الأزمات بما في ذلك وباء كوفيد -19 وتغير المناخ والصعوبات الاقتصادية، وحث العالم على الاستجابة لها برؤية وقرارات جذرية، حتى لا " تُهدر الفرص "التي تقدمها مثل هذه التحديات الحالية.

وقال البابا "يمكننا مواجهة هذه الأزمات بالعودة إلى سياسة الانعزال والحماية واستغلال الفرص، أو يمكننا أن نرى فيها فرصة حقيقية للتغيير".

وأشار البابا إلى الحاجة إلى "إحساس متجدد بالمسؤولية المشتركة تجاه عالمنا"، مضيفا أن "كل واحد منا - أيا كان وأينما كان - يمكنه أن يلعب دورا في تغيير استجابتنا الجماعية للتهديد غير المسبوق لتغير المناخ و تدهور بيتنا المشترك".

ومن المقرر أن يلتقي الحبر الأعظم بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الفاتيكان في وقت لاحق. ولا تزال سياسات المناخ الداخلية لبايدن معلقة بعد أن أجل حزبه التصويت على خطط الإنفاق الخاصة به.

ويستعد قادة العالم للاجتماع في غلاسكو، بعد ست سنوات من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2015 في باريس، لحضور قمة المناخ هذا العام COP26 (كوب 26).

وكان من المتوقع أن يحضر البابا مؤتمر غلاسكو، إذ أخبر الصحفيين خلال الصيف أن خطابه قيد الإعداد. لكن في اللحظة الأخيرة أعلن الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 84 عاما لن يحضر دون إبداء أسباب.