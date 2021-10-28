السجن المؤبد لمراهق قتل أختين بسبب "ميثاق دم مع الشيطان"

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صدر الصورة، Henry/Smallman family التعليق على الصورة، كانت بيبا هنري (يسار) ونيكول سمالمان تحتفلان بعيد ميلاد هنري بإحدى حدائق لندن قبيل وقوع الجريمة

أصدرت محكمة بريطانية، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على مراهق طعن أختين حتى الموت.

وحكمت المحكمة الجنائية المركزية على دانيال حسين، البالغ من العمر 19 عاماً، بقضاء 35 عاماً على الأقل في السجن بتهمة قتل نيكول سمالمان وبيبا هنري، أثناء جلوسهما في حديقة بلندن.

كانت سمالمان تعمل مصورة مستقلة وتبلغ من العمر 27 عاماً، بينما كانت هنري عاملة اجتماعية تبلغ من العمر 46 عاماً، وتعرضتا للطعن عدة مرات في يونيو/ حزيران من العام الماضي أثناء احتفالهما بعيد ميلاد هنري خلال نزهة ليلية.

ووصفت القاضية فيليبا ويبل القضية بأنها "أكثر القضايا ترويعاً".

وكان حسين قد أدين بجريمة القتل في يوليو/ تموز، بعدما وجدت الشرطة أنه وقع على "ميثاق دم" مع "الشيطان" حسب زعمه، ووعده بقتل العديد من النساء مقابل فوزه في اليانصيب.

وقالت القاضية إن حسين "خطط بدقة" لعمليات القتل، وأشترى مجارف وأقنعة قبل أيام من الجريمة وارتدى قفازات مطاطية عندما ارتكبها.

وقالت ويبل إن الحكم أخذ في الاعتبار إصابة حسين باضطراب طيف التوحد، ومشكلات نفسية محتملة أخرى.

أثارت القضية انتقادات شديدة لشرطة العاصمة البريطانية لندن، بسبب مواقفها المؤسسية تجاه النساء والسود - بما في ذلك مقتل امرأة لندنية تدعى سارة إيفيرارد على يد أحد الضباط.

وانتقد المكتب المستقل لسلوك الشرطة هذا الأسبوع الإجراءات الأولية لشرطة لندن في قضية الأختين، ووصفها بأنها "غير مقبولة" ونصحها بالاعتذار لعائلتهما.

وتم الإبلاغ سريعا عن اختفاء المرأتين من قبل الأصدقاء والأقارب، لكن ضباط شرطة لندن أخفقوا في تسجيل المعلومات والتصرف بناءً عليها بشكل صحيح.

وخرجت عائلة الأختين وأصدقاؤهما للبحث عنهما بأنفسهم، ووجد صديق سمالمان جثتيهما في الحديقة.

وأشار النشطاء بغضب إلى أن رد فعل الشرطة كان متراخيا، لأن الضحيتين كانتا من السود.

صدر الصورة، Met Police التعليق على الصورة، دانيال حسين سيقضي 35 عاما على الأقل خلف القضبان

لكن المكتب المستقل لسلوك الشرطة قرر أن الإخفاقات لم تكن بسبب "القوالب النمطية أو الافتراضات المتحيزة القائمة على عرق الأختين".

وقالت المفوضة كريسيدا ديك، رئيسة شرطة العاصمة، إن إجراءات الشرطة كانت "أقل من المستوى الذي كان ينبغي أن نحققه".

كما اتهم ضابطين جنائيا بزعم التقاط صور لجثتي المرأتين في مسرح القتل، ومشاركتها مع زملائهما.

ورفضت والدة المرأتين، القسيسة المتقاعد فيلهيلمينا سمالمان، عرضاً من ديك لزيارة الأسرة شخصياً للاعتذار.