شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى ميتا
أعلنت شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا، في إطار عملية إعادة تسويق شاملة,
وقالت الشركة، التي أعلنت التغيير في مؤتمرها السنوي للمطورين، إن التسمية الجديدة تشمل ما تفعله الشركة الآن بشكل أفضل.
يأتي تغيير الاسم بعد تصاعد الأجواء السلبية تجاه فيسبوك، إثر اتهامات وجهتها موظفة سابقة للشركة بأنها تغلب الربح المادي على سلامة المستخدمين.
أعلن رئيس مجموعة فيسبوك مارك زوكربيرغ أن اسم المنصات المختلفة التابعة لها، من إنستغرام إلى واتساب، سيبقى نفسه.
واختار زوكربيرغ اسم "ميتا" الذي يعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد" ليظهر أن "ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها".
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