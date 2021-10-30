شركة في بريطانيا تمنح موظفيها إجازات لانقطاع الطمث وفقدان الحمل وعلاج الخصوبة

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Dave Parker Photography/Kellogg's التعليق على الصورة، ستكون المزايا الجديدة متاحة لجميع موظفي الشركة، البالغ عددهم 1500 موظف في ترافورد وسالفورد وريكسهام

أعلنت شركة "كلوغز" العالمية أنها ستقدم المزيد من الدعم لموظفيها في بريطانيا، الذين يعانون من انقطاع الطمث أو فقدان الحمل أو يخضعون لعلاج الخصوبة.

وكلوغز هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لتصنيع المواد الغذائية، ويقع أكبر مصنع لها في منطقة ترافورد في بريطانيا.

وقالت الشركة إن حوالي 1500 عامل في مصانعها في ترافورد وريكسهام، ومقرها في سالفورد سيستفيدون من عدد من الإجراءات الجديدة.

وتشمل الإجراءات إجازة مدفوعة الأجر لموظفيها الذين يخضعون لعلاج الخصوبة، أو النساء اللائي يعانين من فقدان الحمل.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى مساعدة الموظفين على الشعور "بالأمان النفسي" في العمل.

تم الإعلان عن هذا الإجراء قبيل الوقت المقرر لتصويت أعضاء البرلمان البريطاني على مشروع قانون سيجعل، في حالة إقراره، العلاج بالهرمونات البديلة مجانيا للنساء في مرحلة انقطاع الطمث في إنجلترا.

وقال متحدث باسم شركة كلوغز إن الشركة تريد كسر حاجز الصمت، بشأن القضايا التي لا تناقش في كثير من الأحيان في مكان العمل.

وبموجب الخطط المرسومة، سيتم تدريب المديرين على كيفية التحدث عن انقطاع الطمث وفقدان الحمل، وسيتم منح إجازة مدفوعة الأجر لفقدان الحمل دون الحاجة إلى مذكرة الطبيب.

وتعتزم الشركة أيضا منح الموظفين الذين يخضعون لعلاج الخصوبة ثلاث فترات إجازة كل عام، بالإضافة إلى توفير الحصول على مساحة خاصة لإدارة العلاج إذا لزم الأمر.

وقالت سام توماس بيري، نائبة رئيس الشركة في أوروبا للموارد البشرية، إن الشركة "تطلق العديد من السياسات الجديدة في أماكن العمل من أجل تحقيق المساواة بشكل أفضل".

وأضافت: "يعاني الكثير من الأشخاص من هذه المشكلات، ويمكن أن يكون لها تأثير جسدي وعقلي، لكن لا يتم مناقشتها على نطاق واسع في أماكن العمل".