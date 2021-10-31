بالصور: جدول أعمال مزدحم لملكة بريطانيا سبق قضائها ليلة في المستشفى

قبل 21 دقيقة

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أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية نصحوها أن تستريح لمدة أسبوعين وأن تقوم بمهام خفيفة فقط حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب الإرهاق الذي تعرضت له في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمضت الملكة ليلة في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وهي أول ليلة تقضيها في المستشفى منذ ثماني سنوات.

لكن ذلك جاء بعد أسابيع قليلة مزدحمة بشكل خاص من المشاركات العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا.

1 أكتوبر/ تشرين الأول

بدأت الملكة نشاطها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في قلعة بالمورال في اسكتلندا المحاطة بالغابات والأراضي الزراعية ، حيث شاركت في زرع شجرة مع أمير ويلز.

كان الاثنان يروجان لحملتهما الخضراء لزراعة أشجار وحثا الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة على زرع شجرة قبل اليوبيل البلاتيني العام المقبل. والتقت الملكة والأمير تشارلز بأطفال المدارس الابتدائية خلال الحدث.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة والأمير تشارلز يزرعان شجرة في إطار حملة الملكة الخضراء

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عاهل بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، التقت بتلاميذ مدارس في اسكتلندا بعد زراعة الشجرة

2 أكتوبر/ تشرين الأول

في اليوم التالي، سافرت الملكة لمسافة أكثر من 100 ميل ووصلت إلى عاصمة اسكتلندا إدنبرة لافتتاح الدورة السادسة للبرلمان الاسكتلندي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها مراسم الافتتاح هذه بدون زوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي هذا العام عن عمر يناهز 99 عاما. وتحدثت عن مشاعرها العميقة تجاه اسكتلندا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حضرت الملكة رفقة أمير ويلز مراسم افتتاح الدورة السادسة للبرلمان الاسكتلندي

6 اكتوبر/ تشرين الأول

بعد بضعة أيام، استقبلت الملكة دبلوماسيين من بليز (هندوراس البريطانية سابقا) ومن اليونان عبر مكالمة فيديو.

وفي اليوم نفسه، التقت بأفراد من الجيش الكندي في قصر وندسور في حدث بمناسبة الذكرى 150 للفوج الملكي للمدفعية الكندية. وأجرت فيما بعد مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدمت الملكة سيف القائد العام لممثلي الفوج الملكي للمدفعية الكندية

7 أكتوبر/ تشرين الأول

في هذا اليوم سافرت الملكة إلى لندن لحضور إطلاق سباق التتابع في ألعاب الكومنولث في قصر باكنغهام.

كان هذا أول حدث كبير لها في قصر باكنغهام منذ أن بدأ وباء كوفيد ورافقها فيه ابنها الأصغر الأمير إدوارد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وصعت الملكة رسالة في عصا سباق التتابع المجوفة التي سيحملها المتسابقون وستسافر عبر 72 دولة ومنطقة من دول الكومنولث قبل الألعاب في عام 2022

12 أكتوبر/ تشرين الأول

بعد أيام قليلة حضرت قداسا في كنيسة دير وستمنستر، للاحتفال بالذكرى المئوية للفيلق البريطاني الملكي.

وشوهدت الملكة تستخدم عصا للمشي عند دخولها الكنيسة، حيث رافقتها الأميرة الأميرة آن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يُعتقد أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الملكة عصا في حدث عام كبير أثناء حضورها قداس في كنيسة وستمنستر

13 أكتوبر/ تشرين الأول

استقبلت الملكة عازفة البيانو دام إيموجين كوبر، في قصر باكنغهام ، وقدمت لها ميدالية الملكة للموسيقى لعام 2019.

كما عقدت ثلاثة لقاءات أخرى بالجمهور.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تمنح ميدالية الملكة للموسيقى كل عام لموسيقي محدد، وذهب عام 2019 إلى عازفة البيانو الإنجليزية الكلاسيكية إيموجين كوبر

14 أكتوبر/ تشرين الأول

في اليوم التالي، سافرت الملكة إلى كارديف لافتتاح الولاية السادسة لجمعية ويلز الوطنية وهي الهيئة التشريعية في ويلز

كانت هذه أول زيارة لها إلى ويلز منذ خمس سنوات، وأشادت بروح الشعب الويلزي خلال الوباء.

وأثناء وجودها هناك، أعربت على ما يبدو عن غضبها من أشخاص "يتحدثون ولكن لا يفعلون" أي شيء بشأن تغير المناخ.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم إطلاق 21 طلقة تحية في خليج كارديف بمناسبة وصول الملكة إلى المدينة

16 أكتوبر/ تشرين الأول

بحلول يوم السبت، عادت إلى إنجلترا - لحضور يوم الأبطال في مضمار أسكوت لسباق الخيل في بيركشير.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تحرص على حضور سباقات الخيل

18 أكتوبر/ تشرين الأول

عقدت الملكة لقاء افتراضيا مع الحاكمة العام الجديدة لنيوزيلندا السيدة سيندي كيرو. يتمثل دور الحاكم العام لنيوزيلندا في العمل كممثل للملكة في نيوزيلندا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تستقبل بيل غيتس في قمة الاستثمار

19 أكتوبر/ تشرين الأول

يوم الثلاثاء كان لديها لقاءان افتراضيان خلال اليوم مع السفير الياباني وسفير الاتحاد الأوروبي.