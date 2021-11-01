إصابة 17 شخصا في اصطدام قطارين في سالزبوري جنوب غربي انجلترا

قبل 22 دقيقة

التعليق على الصورة، اصطدم القطاران في سالزبوري ما أسفر عن إصابة 17 شخصا

وقع حادث اصطدام كبير بين قطارين في سالزبوري، غربي انجلترا، أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

وحدث التصادم بالقرب من طريق لندن بين قطار تابع لسكة حديد ساوث ويسترن وآخر تابع لشبكة غريت وسترن.

وقد عالج المسعفون سائق أحد القطارين كان محاصرا في مقصورته.

ونُقل 17 شخصا إلى المستشفى إثر الحادث.

وغرد وزير النقل كريس هيتون هاريس قائلا: "أنا على علم بحادث قطار وقع بالقرب من سالزبوري. خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث وأنا على اتصال وثيق مع نتوورك ريل والمشغلين".

وأضاف "عواطفنا مع المتضررين من هذا الحادث الخطير".

وقال هاريس إن فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية ومكتب السكك الحديدية والطرق سيحققان في الأمر، مضيفا: "نحتاج إلى فهم كيف حدث ذلك لمنع حدوثه في المستقبل".

التعليق على الصورة، خدمات الطوارئ وشبكة السكك الحديدية وشرطة النقل البريطانية موجودون في مكان الحادث

ووقع الحادث في الساعة 18:46 مساء الأحد بتوقيت غرينتش عندما اصطدم قطار بجسم في نفق، ثم اصطدم القطار الثاني به بسبب مشاكل في الإشارات.

وقالت أنجيلا ماتينغلي التي كانت في القطار: "كل شيء تحول إلى اللون الأسود وكانت هناك ومضات حمراء".

وأضافت "فجأة كان هناك الكثير من التدافع، وبدأت الممتلكات تترامى في الأرجاء وأعتقد أن قلة من الناس تقدموا وضربوا رؤوسهم. أنت فقط لا تعرف لبضع ثوان ماذا يحدث".

وقالت "بدأ الناس يهلعون ولكن لم يصب أحد بجروح خطيرة".

"حقا مخيف"

أضافت لوسي التي لم تذكر اسم عائلتها: "كنا نتجه نحو محطة سالزبوري وبدأ القطار يهتز بعض الشيء".

وقالت "كنت قد وقفت للتو وارتديت معطفي ووضعت هاتفي في جيبي عندما حدث هذا التأثير الهائل وسقطت على الطاولة".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، بدأ فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية تحقيقا

وأضافت "خرجت الطاولة من الحائط وانتهى بي الأمر تحت طاولة أخرى. حطم الناس النوافذ وخرجنا من النافذة. كان الأمر مخيفا حقا".

وكانت كورينا أندرسون (51 عاما) من ديربي، في القطار المتجه من واترلو في لندن إلى سالزبوري، حيث كان من المقرر أن تزور صديقا.

وقالت: "رُميت على الحائط وكان هناك هدير هائل".

وأضافت "أول ما كنت قلقة بشأنه هو إصابة أي شخص. أنا مسعفة أولى مدربة، لذلك أردت المساعدة".

وأشارت إلى أنه "كانت هناك سيدة في العربة التي كنت بداخلها وقذفت من مقعدها إلى الحائط بجوار الباب.... سمعت ورأيت أنه في قطار تيمبل ميدز كان هناك رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أسابيع تم إنقاذها من القطار بواسطة خدمة الإطفاء ولحسن الحظ أنها بخير".

وأضافت "عندما نزلت من القطار، رأيت رجل الإطفاء يحتضن الطفلة بين ذراعيه، ثم رأيت الأم تُنزل بالطفلة وتم اصطحابهما بعيدا لتلقي الرعاية الطبية".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، استدعي حوالي 50 من رجال الإطفاء إلى المنطقة

"حادث كبير"

وأعلنت سلطات الإنقاذ المحلية أن ما وقع "حادث كبير"، وذلك بحضور الشرطة وخدمة الإسعاف.

وأرسلت مروحيات تابعة للشرطة وخفر السواحل إلى مكان الحادث.

وتوقفت خدمات القطارات الأخرى في المنطقة، بالقرب من نفق فيشرتون في المدينة.

وأكدت شرطة النقل البريطانية عدم مقتل أحد في الحادث.

التعليق على الصورة، أكدت شرطة النقل البريطانية عدم مقتل أحد في الحادث

واستُدعي فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية إلى مكان الحادث.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن مركزا للضحايا قد أُنشئ في كنيسة محلية حيث يقدم السكان المحليون الدعم في شكل بطانيات وطعام ومشروبات وإسعافات أولية.

وقال متحدث باسم مكتب السكك الحديدية والطرق: "نحن ندعم شبكة السكك الحديدية ومشغلي القطارات، بالإضافة إلى فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية وشرطة النقل البريطانية في ما يتعلق بالاصطدام بين قطارين بالقرب من تقاطع نفق سالزبوري ونتواصل مع الطوارئ خدمات الاستجابة للحادث".