مؤتمر المناخ 26: قادة العالم يتعهدون بوقف إزالة الغابات بحلول 2030

جورجينا رانارد

بي بي سي نيوز

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأشجار عادة ما تقطع لاستخدام أماكنها لرعي المواشي لتوفير اللحوم.

سيتعهد أكثر من 100 من قادة العالم بإنهاء إزالة الغابات، والعمل من أجل زيادتها بحلول عام 2030، في أول اتفاق رئيسي لقمة المناخ 26.

وستكون البرازيل - حيث قطعت مساحات كبيرة من غابات الأمازون المطيرة - من بين الموقعين الثلاثاء.

ويخصص لتمويل هذا التعهد نحو 14 مليار جنيه إسترليني (أو أكثر من 19مليار دولار) من الأموال العامة والخاصة.

ورحب الخبراء بهذه الخطوة، لكنهم حذروا من أن الاتفاق السابق في 2014 "لم يحقق إبطاء إزالة الغابات على الإطلاق"، وأنه يجب الوفاء بالالتزامات.

ويسهم قطع الأشجار في تغير المناخ، لأنه يقضي على الغابات التي تمتص كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الاحتباس الحراري.

وسيصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يستضيف الاجتماع العالمي في غلاسكو، اتفاق الثلاثاء بأنه "تاريخي لحماية واستعادة غابات الأرض".

وسيقول أمام القادة في الاجتماع الذي يناقش الغابات واستخدام الأراضي إن "هذه الغابات التي تشبه كاتدرائيات الطبيعة، هي رئة كوكبنا".

وتعد القمة، التي تستمر أسبوعين في غلاسكو، حاسمة إذا كانت هناك إرادة للسيطرة علي تغير المناخ.

وتغطي الغابات الموجودة في البلدان التي تقول إنها ستوقع على التعهد - ومن بينها كندا، والبرازيل، وروسيا، والصين، وإندونيسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، حوالي 85 في المئة من غابات العالم.

وسيوجه بعض التمويل إلى البلدان النامية لاستعادة الأراضي المتضررة ومعالجة حرائق الغابات ودعم مجتمعات السكان الأصليين.

وستلتزم حكومات 28 دولة أيضا بإزالة القضاء الغابات من التجارة العالمية للأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى، مثل زيت النخيل، وفول الصويا، والكاكاو.

وتؤدي هذه الصناعات إلى فقدان الغابات عن طريق قطع أشجارها لإفساح المجال للحيوانات للرعي أو لزراعة المحاصيل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إزالة الغابات زاد في الأمازون في السنوات الأخيرة.

كما ستلتزم أكثر من 30 شركة من أكبر الشركات في العالم بإنهاء الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات.