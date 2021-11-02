قمة المناخ: الرئيس الأمريكي جو بايدن ينتقد غياب زعيمي الصين وروسيا

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وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات إلى زعيمي الصين وروسيا، بسبب غيابهما عن قمّة المناخ في غلاسكو.

وقال في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء إن المناخ "مشكلة ضخمة"، والصين "انسحبت"، مضيفاً "الأمر ذاته بالنسبة إلى روسيا وبوتين".

وتغّيب الرئيسان الصيني والروسي عن حضور قمة المناخ التي ستستمر محادثاتها حتى الرابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، لكنهما أرسلا بعثتين للمشاركة.

وتأتي الصين في مقدمة الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتليها الولايات المتحدة، بينما تأتي روسيا في المركز الخامس بعد الاتحاد الأوروبي والهند.

وقد أعلنت بعض الدول عن إرساء اتفاقات مهمّة، شملت تعهدا دوليا لخفض مستويات الميثان بحلول عام 2030، وكذلك وقف إزالة الغابات والعمل على زيادتها بحلول العام ذاته.

وتحتضن غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا القمة، بحضور أكثر من 120 زعيما ومسؤولا حول العالم.

وأتى تصريح الرئيس الأمريكي رداً على سؤال حول دور الدول المشاركة في المحادثات، بما في ذلك روسيا والصين والسعودية.

وانتقد بايدن عدم ظهور الصين الوقت الذي تحاول فيه التأكيد على دور جديد تظهر فيه كقائد للعالم، وفق ما قال.

وأضاف أنّ غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ كان "خطأً كبيراً".

وكرّر الأمر ذاته بالحديث عن بوتين، قائلاً إن غابات روسيا تحترق وإن رئيسهم "يبقى صامتاً" حول ذلك.

ولم يذكر المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، سبب عدم حضور بوتين عند إعلان قرار المشاركة تشرين الأول/أكتوبر، رغم قوله إنّ قضية "تغير المناخ" أولوية لروسيا.