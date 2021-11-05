التغير المناخي: آلاف الشباب يضربون من أجل المناخ في غلاسكو

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تلاميذ مدارس نظموا إضرابا في العاصمة الاسكتلندية غلاسكو في سبتمبر/أيلول الماضي

يشارك آلاف الشبان في مسيرة من أجل المناخ في العاصمة الاسكتلندية غلاسكو، حيث تنعقد قمة COP26 التي تنظمها الأمم المتحدة.

ويشارك تلاميذ من المدارس في مسيرة "إضراب من أجل المناخ" التي من المقرر أن تخرج من حديقة كيلفينغروف في طريقها صوب وسط غلاسكو.

وتنظم المسيرة حركة شبابية تطلق على نفسها اسم "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

واستلهم مؤسسو الحركة فكرة المسيرة من الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ، التي أكدت بدورها أنها ستشارك في المسيرة.

وحثت تونبرغ عُمال مجلس بلدية غلاسكو، الذين أعلنوا إضرابهم أثناء انعقاد قمة المناخ، على الانضمام للمسيرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ

"نظام غير فعّال"

وتبدأ مسيرة "الإضراب من أجل المناخ" في تمام الحادية عشرة بتوقيت غرينيتش. ومن المتوقع في وقت لاحق أن تتجمع حشود في ساحة جورج سكوير حيث من المقرر أن يلقي عدد من النشطاء كلمات أمام المتظاهرين.

ويتوقع أن تتحدث الناشطة السويدية تونبرغ، وكذا الأوغندية فانيسا ناكاتي، وغيرهما من النشطاء الشباب من حول العالم، فضلا عن عدد من أعضاء النقابات المحلية.

وقالت أنّا براون، وهي ناشطة من حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، إن المسيرة تؤكد على الحاجة إلى إخراج النقاشات بشأن المناخ من "القاعات المغلقة".

التعليق على الصورة، الناشطة الشابة أنّا براون، من حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" تتهم نظام قمم المناخ بعدم الجدوى

وأضافت براون لبي بي سي: "الرسالة التي تبعث بها المسيرة مفادها أن نظام قمم المناخ -وقد بات لدينا الآن 26 منها- ليس فعّالا. ومن ثم نريد أن نقتلع هذا النظام. الرسالة مفادها أنهم بحاجة إلى الاستماع للناس في الشوارع .. للشباب .. للعمال".

وتتابع براون قائلة: "أظن أن جزءا من هذا النظام يتعمّد ألا يفهم الناس ما يجري - وإذا لم يفهم الناس ما يُقال في المناقشات، فلن يستطيعوا انتقاد ما يجري ولا القرارات المتخذة".

"الصورة اليوم مختلفة"

وقال مساعد رئيس الشرطة في غلاسكو، غاري ريتشي، إن عناصر الأمن لن يكونوا بكثافة عالية في المسيرة، وذلك لأنهم لا يتوقعون حدوث "اضطرابات".

وأضاف ريتشي لبي بي سي: "الصورة اليوم مختلفة - نحن بصدد أطفال يريدون أن يسمع القادة أصواتهم. ونحن نتمنى أن يتحقق لهم ما يريدون".

وقال أمير ويلز إن دعوة وُجهت إليه للانضمام لمسيرة غلاسكو، لكنه قال إن المشاركة ستكون أمراً "صعبا".

ووجّه الأمير تشارلز خطابا للمجتمعين في قمة COP26، قائلا إن "ثقل التاريخ" يقبع فوق أكتافهم. كما عبّر تشارلز عن تفهّمه غضب وإحباط النشطاء الشباب، قائلا للمشاركين في القمة: "رجاءً لا تنسوا الناس في الخارج. لا تنسوا أنه مستقبلهم".

"لن يعاقبوا"

التعليق على الصورة، في محطة قطار وافرلي بإدنبرة، إحدى الطالبات ترفع لافتة تنادي بالحفاظ على البيئة

وقال مجلس مدينة غلاسكو ومجالس المناطق المجاورة إن تلاميذ المدارس المشاركين في مسيرة الإضراب من أجل المناخ لن يُعاقبوا.