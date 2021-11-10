الأمير هاري يقول إنه حذر رئيس تويتر من أحداث اقتحام الكونغرس قبل يوم من وقوعها

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، استخدم الأمير البريطاني خبرته الشخصية في إبداء رأيه في دور التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة

قال الأمير هاري، دوق ساسيكس، إنه حذر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي من إمكانية وقوع أحداث شغب في كابيتول هيل قبل يوم واحد من هذه الفوضى التي عمت محيط الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف هاري: "أرسلت رسالة البريد الإلكتروني هذه قبل يوم واحد. وبالفعل حدث ما حذرت منه، لكني لم أتواصل معه منذ ذلك الوقت".

وجاءت تصريحات دوق ساسيكس أثناء مشاركته في ندوة تناقش ما إذا كان لشبكات التواصل الاجتماعي دور في نشر المعلومات المضللة والكراهية عبر الإنترنت.

ولم تصدر عن دورسي، رئيس شركة تويتر، تصريحات تعليقا على تلك القضية حتى الآن.

"الإنترنت أصبحت معروفة بانتشار الكراهية والانقسام والكذب"

وظهر الأمير هاري، الذي يقيم هو وزوجته دوقة ساسيكس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في ندوة افتراضية عبر الفيديو شارك فيها بوصفه أحد الضيوف المتحدثين. وعرفه القائمون على الندوة بأنه مؤسس منظمة "آركويل".

واعتمد الأمير على خبرته الشخصية مع الإنترنت والصحافة ليلقي الضوء على أن شركات التواصل الاجتماعي لا تبذل جهودا كافية لوقف انتشار المعلومات المضللة.

وقال هاري: الإنترنت أصبحت معروفة بانتشار الكراهية والانقسام والكذب، وهو ما يستحيل أن يكون صحيحا".

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وجاء ظهور دوق ساسيكس في تلك المحادثة عبر الفيديو بعد أسبوعين من مزاعم نشرتها شركة تحليل بيانات أشارت إلى أن 70 في المئة من الكراهية التي تُبث عبر الإنترنت ضد الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس تصدر عن 55 حسابا فقط على شبكات التواصل الاجتماعي.

هذا وتستمر التحقيقات في الفوضى التي أثارها أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محيط مقر الكونغرس الأمريكي واقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الماضي في العاصمة الديمقراطية واشنطن، وهي الأحداث التي تزامنت مع تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا عقب فوزه بانتخابات الرئاسة 2020.

ويواجه 670 شخصا اتهامات بالمشاركة في تلك الأحداث التي أثارت فوضى عارمة في المكان الذي يُعد رمزا للديمقراطية في الولايات المتحدة.

واستدعت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التحقيق في تلك الأحداث المزيد من معاوني الرئيس الأمريكي السابق البارزين الثلاثاء الماضي بهدف الحصول على أدلة إدانة من خلال شهاداتهم.

وكان من بين الدفعة التي تم استدعاؤها في الجلسة الأحدث من تلك التحقيقات مدير سابق للمكتب الصحفي في البيت الأبيض، وكبير مستشاري السياسات السابق، ومساعدين شخصيين سابقين لترامب.