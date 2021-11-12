كيف سافر بطريق من القطب الجنوبي إلى نيوزيلندا؟

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، HARRY SINGH التعليق على الصورة، طائر البطريق "بينغو" الذي عُثر عليه على شواطئ نيوزيلندا.

عُثر على طائر بطريق على شواطئ نيوزيلندا، على بُعد 3000 كيلومتر على الأقل عن بيئته الطبيعية في القارة القطبية الجنوبية "انتاركتيكا".

وبدا على بطريق "أديلي"، الذي أطلق عليه السكان المحليون اسم "بينغو" تحبباً، الضياع عندما عُثر عليه على الشاطئ.

وقال هاري سينغ، وهو الشخص الذي عثر عليه من سكان المنطقة، إنه اعتقد في البداية أنه "دمية لينة".

وهذا هو ثالث حادث موثق للعثور على بطريق "أديلي" على ساحل نيوزيلندا.

وشاهد سينغ وزوجته البطريق لأول مرة عندما كانا يتمشيان بعد يوم عمل طويل على الشاطئ في مشروع "بيردلنغز فلات" ، وهو مجمع سكني يقع إلى الجنوب من مدينة "كرايست تشيرش".

وقال سينغ لبي بي سي: "اعتقدت في البداية أنه دمية لينة، وفجأة حرك البطريق رأسه، فأدركت أنه حقيقي".

وأظهرت صورة البطريق التي نشرها سينغ على صفحته على فيسبوك الطائر وهو يبدو وحيداً وفي حالة ضياع.

وقال سينغ "إنه لم يتحرك لمدة ساعة... وبدا منهكاً".

اتصل سينغ بالجهات التي تعمل على إنقاذ طيور البطريق لأنه شعر بالقلق من أن البطريق لم ينزل إلى الماء، الأمر الذي يجعله هدفاً محتملاً للحيوانات المفترسة التي تجوب الشاطئ.

وقال: "لم نكن نريد له أن ينتهي في بطن كلب أو قط".

وتمكن سينغ في نهاية المطاف من الوصول إلى توماس ستراكي، الذي يعمل على إعادة تأهيل طيور البطريق على جزيرة "ساوث آيلاند" في نيوزيلندا منذ قرابة 10 سنوات.

فوجئ ستراكي عندما اكتشف أن البطريق هو من نوع "اديلي"، وهو نوع يعيش حصرياً على شبه جزيرة أنتاركتيكا. وتمكن ستراكي بالتعاون مع طبيب بيطري من إنقاذ البطريق في مساء اليوم نفسه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طيور البطريق من نوع "أديلي" تعيش حصراً على القارة القطبية الجنوبية.

نقص الوزن والجفاف

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست إكسترا ليفلز (Xtra Levels) بودكاست يسبر كون الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه. الحلقات البودكاست نهاية

أظهرت فحوصات الدم التي أجريت على "بينغو" أنه يعاني قليلاً من نقص الوزن والجفاف. وقد أعطيت له السوائل والغذاء عبر أنبوب تغذية منذ أن تم انقاذه.

وسيتم إطلاق سراح الطائر في نهاية المطاف على شاطئ آمن على شبه جزيرة "بانكس"، وهي منطقة خالية من الكلاب.

وهذه هي المرة الثالثة فقط في التاريخ التي يُعثر فيها على بطريق "أديلي" على سواحل نيوزيلندا، بعد مرتين سابقتين واحدة في العام 1993 والثانية في العام 1962.

ويقول الخبراء إن رؤية طيور بطريق أديلي تبقى نادرة في نيوزيلندا، لكن في حال ظهور المزيد منها في المستقبل، فإن ذلك قد يكون علامة مقلقة.

وقال فيليب سيدون، أستاذ علم الحيوان في جامعة أوتاغو، لموقع "ذي غارديان" الإخباري: "أعتقد أننا إذا بدأنا نستقبل طيور بطريق أديلي سنوياً، فإننا سنذهب إلى التفكير بوجود شيء قد تغير في المحيط يتعين علينا أن نفهمه".