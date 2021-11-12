باراك أوباما يشيد بأغنية كتبتها طفلة صغيرة عن التغير المناخي

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، YOUTUBE/NANDI BUSHELL التعليق على الصورة، الفيديو الخاص بالأغنية التي كتبتها ناندي بوشيل (وسط ويمين) ورومان موريللو (يسار) حصد حوالي مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت عازفة موسيقية تبلغ من العمر 11 عاماً إنه لأمر "رائع" أن يشيد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأغنية كتبتها حول التغير المناخي.

كانت الطفلة ناندي بوشيل، من إبسويتش، قد أدت على المسرح مع فرقة الروك الأمريكية "فو فايترز" ولديها حوالي مليوني متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك ناندي في تأليف أغنية "انهض" رومان موريللو، ابنة عازف الغيتار توم موريللو، ويظهر فيها كل من الممثل الكوميدي جاك بلاك والناشطة البيئية غريتا ثونبيرغ.

وقالت ناندي: "بعد أن تعلمت عن التغير المناخي في المدرسة أردت أن أساعد في تغيير الوضع".

حصدت الأغنية أكثر من 500,000 مشاهدة على منصة انستغرام وحصلت على إشادة من الممثل سيمون بيغ والمغني ليني كرافتز.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، باراك أوباما دعا الشباب إلى أن "يبقوا غاضبين" في الكفاح ضد التغير المناخي في قمة التغير المناخي "كوب 26".

وكان أوباما قد جاء إلى غلاسكو لحضور قمة التغير المناخي "كوب 26".

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وقال في كلمة له بالمؤتمر: "لجميع الشباب الموجودين في الخارج- أريد منكم أن تبقوا غاضبين. أريدكم أن تبقوا محبطين".

ونشر أوباما على صفحته على فيسبوك صورة للمقطع الموسيقي لأغنية "انهض" وكتب لمتابعيه الذين يبلغ تعدادهم 55 مليون متابع: "العديد من الحركات الاجتماعية بدأها وحافظ على ديمومتها الشباب".

وأضاف قائلاً: "ناندي ورومان استخدمتا الموسيقى وسيلة لنقل رسالتهم المقنعة حول الأسباب التي تحملنا على اتخاذ إجراء بشأن التغير المناخي".

فردت العازفة البالغة من العمر 11 عاماً على تويتر بتغريدة قالت فيها: "هذا أمر مذهل".

وكتبت تقول: "أنا فخورة جداً بأنك شاركت الأغنية التي كتبناها أنا ورومان للمساعدة في زيادة الوعي بالتغير المناخي على فيسبوك!!! مذهل!!!".

وكانت ناندي، التي بدأت القرع على الطبل وهي في سن الخامسة، قد تحدت في السابق ديف غرول في منافسة للقرع على الطبل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبادل الطرفان لقطات مصورة تظهر طريقتيهما في القرع على الطبول.