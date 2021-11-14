اعتقال 3 أشخاص في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد انفجار سيارة

14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 19:23 GMT جدّد في قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

اعتقلت السلطات في بريطانيا 3 رجال، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مقتل رجل في انفجار سيارة أمام مستشفى بمدينة ليفربول.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الرجال - وأعمارهم 29 و26 و21 عاما - محتجزون في ما يتصل بالواقعة التي حدثت نحو الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش.

ومات راكب السيارة في موقع الحادث، أمام مستشفى ليفربول النسائي، ولم يتم تحديد هويته رسميا حتى الآن.

أما قائد السيارة، فهو مصاب ويرقد حاليا في المستشفى في حالة مستقرة.

وقال محققون بوحدة مكافحة الإرهاب بشمال غربي إنجلترا إنهم مازالوا يتعاملون بـ"ذهن منفتح بشأن سبب الانفجار"، وأنهم يعملون مع الشرطة المحلية فيما يجري التحقيق "على نحو عاجل".

وأعلن مستشفى ليفربول النسائي تقييد الزيارات "حتى إشعار آخر"، ونصح طالبي العلاج بالتوجه إلى مستشفيات أخرى "حيثما أمكن".

وقالت وزير الداخلية بريتي باتيل عبر موقع تويتر إنها "تُطلع بانتظام على التطورات بشأن الحادث المروع".

وأضافت باتيل "شرطتنا وخدماتنا للطوارئ تعمل بجد لتحديد ما الذي حدث، ومن الحق منحهم الوقت والمساحة للقيام بهذا".