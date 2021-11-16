انفجار ليفربول: إعلان هوية المشتبه به في حادث انفجار سيارة

قبل 9 دقيقة

التعليق على الصورة، تفيد تقارير بأن السويلمين تحول من الإسلام للمسيحية بعد هجرته إلى بريطانيا وذلك في عام 2017

حددت الشرطة اسم "عماد السويلمين" على أنه الرجل المشتبه به في انفجار عبوة محلية الصنع في الجزء الخلفي من سيارة أجرة، والذي توفي في الحادث الذي وقع يوم الأحد.

كما أطلقت الشرطة البريطانية سراح أربعة رجال، اعتقلوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعد انفجار ليفربول دون توجيه تهم إليهم.

ويعرف أن المشتبه به البالغ من العمر 32 عامًا كان طالب لجوء، وتحول من الإسلام إلى المسيحية في عام 2017.

وتقول الشرطة إنها عثرت على "أدلة مهمة" في عنوان استأجره.

وفي تحديث مساء الإثنين قال روس جاكسون، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب بقطاع الشمال الغربي، إن الممتلكات التي عثر عليها في روتلاند أفينيو في جنوب شرق المدينة "أصبحت مركزية في التحقيق".

كان هذا هو العنوان الذي استوقف فيه السويلمين سيارة الأجرة، قبل أن تنقله إلى مستشفى الولادة في ليفربول.

وهرب سائق التاكسي، ديفيد بيري، قبل أن تشتعل النيران في سيارته وخرج لاحقا من المستشفى بعد علاجه من إصابات طفيفة.

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وقال جاكسون: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا منذ صباح يوم الأحد، ولدينا فهم أكبر بكثير للأجزاء المكونة للقنبلة، وكيف تم الحصول عليها والطريقة المحتملة لتجميع تلك الأجزاء".

لكنه قال إن الأمر قد يستغرق أسابيع لتحديد كيفية التخطيط للحادث والاستعداد له.

وألقي القبض على أربعة رجال في منطقة كنسينغتون في ليفربول، وهم ثلاثة أعمارهم 21 و26 و29 عاما احتجزوا يوم الأحد، ورابع يبلغ من العمر 20 عاما اعتقل يوم الاثنين.

وقال جاكسون: "بعد المقابلات مع المعتقلين، نحن مقتنعون بالروايات التي قدموها وتم إطلاق سراحهم من حجز الشرطة".

وقال وزير الدولة لشؤون الأمن، داميان هيندز، لبي بي سي: "هناك دائمًا احتمال اكتشاف روابط أخرى. يتحدث الناس أحيانًا عن الذئاب المنفردة وما إلى ذلك. نادرًا ما يكون الناس بمفردهم تمامًا لأنهم يتحدثون إلى الآخرين وما إلى ذلك. علينا ترك وقت و مساحة للشرطة لإجراء تحقيقاتها".

وأخبر زوجان بريطانيان، إليزابيث ومالكولم هيتشكوت، قناة "أي تي في" أن السويلمين عاش معهما لفترة وجيزة في منزلهما بعد تحوله إلى المسيحية.

صدر الصورة، Carl Bessant التعليق على الصورة، وقع الانفجار في ساحة مستشفى للولادة في مدينة ليفربول

وقال السيد هيتشكوت إن السويلمين، الذي كان طالب لجوء من الشرق الأوسط، تحول رسميًا عن الإسلام للمسيحية في حفل أقيم في الكاتدرائية الأنجليكانية في ليفربول.

وتقع الكاتدرائية، التي كانت مسرحًا لإحياء يوم ذكرى الضحايا من المحاربين في الحرب العالمية الأولى يوم الأحد، على بعد مسافة قصيرة من مستشفى النساء في ليفربول.

وقال هيتشكوت إنه في السنوات التي سبقت الهجوم، تم حجز السويلمين بمستشفى لنحو ستة أشهر بموجب قانون الصحة العقلية بسبب سلوكه أثناء حيازته لسكين كبير.

وفي حديثها لبي بي سي، قالت السيدة هيتشكوت إنها "حزينة ومصدومة للغاية" من حادثة يوم الأحد، مضيفة "لقد أحببناه حقا، لقد كان رجلا محبوبا".

عنوان آخر في شارع ساتكليف بالمدينة، حيث يعتقد الضباط أن السويلمين عاش فيه سابقًا، هو أيضًا جزء من التحقيق.

ورفعت السلطات مستوى التحذير من العمليات الإرهابية إلى "خطير"، وهو ثاني أعلى مستوى في بريطانيا ويعني أن وقوع عمليات إرهابية "محتمل جدا". ويرجع ذلك إلى أن تفجير ليفربول هو الحادث الثاني في شهر واحد بعد مقتل النائب ديفيد أميس في إسيكس.