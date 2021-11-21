صور الأسبوع من مختلف أقطار العالم

هذه صور مختارة هذا الأسبوع توثق أحداثا ومواقف من مختلف مناطق العالم.
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دوق كيمبريدج يؤدي التحية العسكرية لقدماء المحاربين، في احتفالات يوم الذكرى، في لندن، بمناسبة الذكرى 103 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.
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مخيم مهاجرين قرب معبر بروزني كوزنيكا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. كان المخيم، قبل إخلائه، مأوى لقرابة 2000 شخص يأملون في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
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إنقاذ الأبقار العالقة في حظيرة أبوتسفورد الغارقة في بريتيش كولومبيا، بعد الأمطار التي سقطت على المقاطعة الواقعة غربي كندا، متسببة في انهيارات أرضية وفيضانات وإغلاق الطرق السريعة.
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في سينانغو، تنتظر نساء من قبيلة واوراني جلسة مع قضاة المحكمة الدستورية في إكوادور، الذين سافروا إلى قلب الأمازون للاستماع إلى السكان الأصليين هناك، وهم يدافعون عن حقهم في الاعتراض على مشاريع التنجيم بمناطقهم.
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أفراد شرطة في عملية بحث أمام مستشفى النساء في ليفربول، بعد تفجير سيارة أجرة في الساعة 11 صباحا أثناء الاحتفال بيوم التذكر. وقتل عماد السويلمين، البالغ من العمر 32 عاما، عندما انفجرت قنبلته اليدوية داخل السيارة.
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عمال البلدية يرشون أحياء قصديرية بالمبيدات للوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق البعوض في مدينة كولكاتا بالهند.
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الممثل الكوميدي إنزو ياكيتي يحمل نبتة الترفاس في الدورة 21 للمزاد العالمي الخيري لنبتة الترفاس الأبيض في قصر غرينزاني كافور، قرب تورينو في إيطاليا. وبيعت نبتة تفرفاس متميزة، وزنها 830 غراما، بمبلغ 103 ألف يورو للطاهي الإيطالي المقيم في هونغ كونغ أومبيرتو بومبانا.
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قرد الهبار الفضولي يلقي نظرة خاطفة على عدسة آلة التصوير في غابة الحياة البرية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
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طالبة تعبر جسرا تضرر في الفيضانات بقرية جارانيه وسط هولو سانغاي في أندونيسيا.
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إطعام طيور النورس على متن قارب في نهر يامونا، في صباح ضبابي بدلهي في الهند.