صور الأسبوع من مختلف أقطار العالم

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في سينانغو، تنتظر نساء من قبيلة واوراني جلسة مع قضاة المحكمة الدستورية في إكوادور، الذين سافروا إلى قلب الأمازون للاستماع إلى السكان الأصليين هناك، وهم يدافعون عن حقهم في الاعتراض على مشاريع التنجيم بمناطقهم.