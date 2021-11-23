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حريق في حافلة في بلغاريا يقتل 45 شخصا على الأقلحريق في حافلة في بلغاريا يقتل 45 شخصا على الأقل
قبل 27 دقيقة
45 قتيلا في حريق داخل حافلة في بلغاريا
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حريق في حافلة في بلغاريا يقتل 45 شخصا على الأقلحريق في حافلة في بلغاريا يقتل 45 شخصا على الأقل