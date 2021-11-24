أنغيلا ميركل: اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي برئاسة أولاف شولتز لخلافة المستشارة الألمانية

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أولاف شولتز (الثالث من اليسار) قدم اتفاقه في برلين مع قادة الخضر والديمقراطيين الأحرار.

توصل أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى اتفاق يرأس بموجبه ائتلافاً من ثلاثة أحزاب بخطط واسعة لتحول البلاد إلى الاقتصاد الذي يراعي الأبعاد البيئية، ويطوي صفحة حُكم المستشارة أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاماً.

وسيتولى شولتز، الموالي للقطاعات الصناعية الكبرى، زمام السلطة مع حزب الخُضر وحزب الديمقراطيين الأحرار بعد قرابة شهرين من فوز حزبه بالانتخابات الاتحادية.

وتشكل حماية المناخ جانباً كبيراً من الاتفاق الائتلافي.

وتهدف الأحزاب إلى إنهاء استخدام الفحم الحجري بحلول 2030، أي قبل ثماني سنوات من الموعد المقرر لذلك.

بالصور: محطات في حياة أنغيلا ميركل السياسيةكما أنها ستسعى إلى استخدام 2 في المائة من الأراضي الألمانية لتوليد طاقة الرياح والتركيز على الطاقة القائمة على الهيدروجين أيضاً.

وتريد الأحزاب أن يكون مصدر 80 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة وأن تكون هناك 15 مليون سيارة كهربائية على شوارع ألمانيا بحلول العام 2030.

وهناك خطط أيضاً لتشريع بيع الحشيش في محلات مرخصة، مع وجود ضوابط حول جودة وتوزيع المادة المخدرة.

يعتبر الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا، وبالتالي فإن القرارات التي تُتخذ من قبل الحكومة الجديدة في البلاد سيكون لها تأثير كبير على جيرانها.

وقال شولتز، البالغ من العمر 63 عاماً، في مؤتمر صحفي إن "سيادة أوروبا هي حجر الأساس في سياستنا الخارجية". وأكد على صداقة ألمانيا مع فرنسا والشراكة مع الولايات المتحدة.

وتحدث عن الجرأة في تحقيق تقدم كبير في ائتلاف "على قدم المساواة". كما أنه أشار إلى أن القواعد الأوسع للأحزاب الثلاثة لا يزال يتعين عليها أن توافق على ما يوصف بائتلاف "الإشارة الضوئية"، بسبب ألوان الأحزاب الأحمر والأصفر والأخضر.