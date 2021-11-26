عالم الموضة: مصورة تعتذر لإظهارها امرأة "تعزز الصورة النمطية عن الآسيويات"

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، CHEN MAN/DIOR التعليق على الصورة، أثارت الصورة تعليقات مستهجنة في الصين

اعتذرت مصورة موضة صينية عما وصفته "بجهلها" بعد أن أثارت صورة التقطتها لصالح ماركة الموضة الفرنسية "ديور" غضبا في الصين.

وأظهرت الصورة التي التقطتها مصورة عالم الموضة المعروفة تشن مان امرأة يقول المحتجون إن ملامحها تعزز الصورة النمطية للوجوه الآسيوية.

وكتبت تشن البالغة من العمر 41 عاما على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو قائلة "أنا الملامة بسبب عدم نضجي وجهلي".

وقالت شركة ديور إن الصورة، التي كانت قد عرضت مؤخرا في معرض في شانغهاي، قد أزيلت.

وجاء في تصريح للشركة نشر على صفحتها على موقع ويبو: "ديور، كما عودتكم، تحترم مشاعر الشعب الصيني، وإذا وقع خطأ فعلينا أن نتعامل بانفتاح مع ردود الفعل وأن نصلحه دون تأخير".

وأضاف البيان أن الصورة كانت "عملا فنيا" لا "إعلانا تجاريا".

وعرضت الصورة للمرة الأولى في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وسرعان ما أثارت ردود فعل سلبية من بعض مستخدمي الإنترنت، قبل أن تتناولها وسائل الإعلام المحلية في الصين.

وتعتبر البشرة الفاتحة والعيون الواسعة من معايير الجمال في الصين، وعادة ما يتم إظهار فتيات يتحلين بهذه الصفات في الإعلانات.

في المقابل، قالت صحيفة "بيجين ديلي" إن الفتاة التي ظهرت في الصورة التي التقطتها تشن يان لها "وجه كئيب وعينان شريرتان".

وأضافت الافتتاحية "على مدى سنوات ظهرت النساء الآسيويات بعيون صغيرة وبشرة منمشة في الصور الغربية"، قائلة إن "المصورة تماهت مع الصورة النمطية الغربية عن النساء الصينييات، أو مع الذوق الجمالي الغربي".

صدر الصورة، CHEN MAN

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وردد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون هذه الأصداء، وقالوا إن الصورة تصور الانطباع الغربي عن النساء الصينيات بشكل مهين.

ورأى تعليق نشر في صحيفة "أخبار النساء الصينيات" أن الصورة "تظهر امرأة بجفون منتفخة، تسبب الضيق للناظر".

في حين أشار بعض مستخدمي الإنترنت الصينيين إلى أن الصورة تُذكّر بسلسلة صور للمصورة نفسها نشرت في مجلة آي دي عام 2012.

لكن البعض دافعوا عن المصورة تشن، حيث كتب أحد مستخدمي موقع ويبو: "لماذا لا يمكن اعتبار امرأة صينية بعينيين صغيرتين جميلة؟ لا أرى مشكلة في هذا ".

وقالت المصورة تشن في بيانها الأربعاء إنها فكرت بالأمر مليا ووجدت أن عليها أن تنشر اعتذارها بعد أن تأملت في كل تعليق سلبي تقريبا.

وأضافت "لقد ولدت ونشأت في الصين. أحب بلدي حبا جما. كفنانة، أنا واعية لمسؤوليتي في توثيق الثقافة الصينية وإظهار الجمال الصيني من خلال عملي. سوف أتعلم عن التاريخ الصيني، وأحضر المزيد من الفعاليات ذات الصلة وأحسن حسي الأيديولوجي. سوف أعمل على رواية قصة الصين من خلال عملي".