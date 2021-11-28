أوميكرون: تقديم لائحة اتهام ضد امرأة أسترالية بعد إضرامها النار في فندق للعزل الصحي

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، QUEENSLAND POLICE التعليق على الصورة، أجلي جميع سكان الفندق بعد الحادث

وجهت اتهامات لامرأة تبلغ من العمر 31 عامًا في أستراليا بإشعال حريق متعمد دمر جزءًا من فندق للحجر الصحي في كوينزلاند.

ووفقا للادعاء فقد أضرمت المرأة النار تحت سرير في الغرفة التي كانت تقيم فيها مع طفلين صباح الأحد.

وتم إجلاء أكثر من 160 شخصا بعد انتشار النيران في الفندق المكون من 11 طابقا، ولم يصب أحد بأذى.

في هذه الأثناء أكدت أستراليا حالتي إصابة بالمتحور الجديد الذي يتطلب إجراءات عزل جديدة.

وكان قد أعلن عن اكتشاف متحور أوميكرون للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، واعتبرته منظمة الصحة العالمية "مصدرا للقلق"، بينما توفرت أدلة أولية على أنه "شديد العدوى".

وأعلنت الحكومة في كانبيرا تعليق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وليسوذو وإيسواتيني وجزر سيشل وملاوي وموزامبيق.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، التهمت النيران جزءا من المبنى

ومنعت السلطات دخول غير الأستراليين الذين كانوا في أي من البلدان المذكورة في الأسبوعين الماضيين.

وكان الأستراليون قد قضوا 20 شهرا خاضعين لمجموعة من الإجراءات الأكثر تشددا في العالم على الحدود، في محاولة للحيلولة دون دخول كوفيد 19 - إلى البلاد.

ولم يتضح بعد إذا ما كان المتحور الجديد سيجعل السلطات تسحب بعض إجراءات التخفيف التي كانت قد أعلنتها بداية الشهر الجاري.