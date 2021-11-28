أقوى الصور هذا الأسبوع

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متظاهرة في كيب تاون يوم الأحد، توجه نداءً عاطفيًا لإنقاذ وايلد كوست، في جنوب إفريقيا حيث يُخشى أن تتأثر الحياة البحرية الحساسة ضدّ الأصوات، بمسح زلزالي يجرى بحثًا عن النفط والغاز.