أقوى الصور هذا الأسبوع

مجموعة مختارة لأفضل الصور من القارة الإفرقية هذا الأسبوع.

متظاهرة في كيب تاون توجه نداءً عاطفيًا لإنقاذ وايلد كوست، في جنوب إفريقيا حيث يُخشى أن تتأثر الحياة البحرية الحساسة ضدّ الأصوات، بمسح زلزالي يجرى بحثًا عن النفط والغاز. الأحد 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

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متظاهرة في كيب تاون يوم الأحد، توجه نداءً عاطفيًا لإنقاذ وايلد كوست، في جنوب إفريقيا حيث يُخشى أن تتأثر الحياة البحرية الحساسة ضدّ الأصوات، بمسح زلزالي يجرى بحثًا عن النفط والغاز.

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المغني النيجيري باتورانكينغ في حفل توزيع جوائز الموسيقى الإفريقية، في لاغوس الأحد.

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حازت المغنية الكينية نيكيتا كيرينغ، على جائزتين خلال الحفل ذاته في لاغوس.

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تجمع أمام سفارة الولايات المتحدة في السنغال، للاستماع إلى كلمة وزير الخارجية الأمريكية.

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النساء يشاركن في تحضير الطعام التقليدي لجنود الجيش الإثيوبي في أديس أبابا يوم الجمعة.

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عرض قطع أثرية تاريخية في المتحف الوطني في أدبس أبابا في إثيوبيا يوم السبت.

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راهب يصلي بعد وفاة رجل دين زميل له في المغرب يوم الثلاثاء

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من المغرب أيضاً، راهب آخر يحدق في أيقونة للمسيح على صليب

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نزهة في معبد الأقصر الأثري الأربعاء، قبيل افتتاح طريق "الكباش" الأربعاء.

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مزارع يقطف البلح في ولاية توزور في تونس الأربعاء

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موسم قطف البلح في توزور التونسية

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الإثنين في الكاميرون حيث يقطف المزارعون نبتة الكاكاو التي تستخدم حبوبها في صناعة الشوكولا

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من الاحتجاجات المستمرة في الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني شامل في السودان، رداً على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

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من الاحتجاجات في شوارع السودان يوم الخميس في إطار الاعتراض على الانقلاب