الحرب في اليمن: غارات جوية سعودية على أهداف في صنعاء

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، (أرشيف) دخان يتصاعد عقب غارات شنها التحالف بقيادة السعودية قبل أيام

شن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء فجر الثلاثاء.

وبحسب التلفزيون السعودي الرسمي، فإن الغارات استهدفت "موقعا سريا" يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.

ولكن وسائل إعلام موالية للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، قالوا إن الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي وحديقة.

وأوضحت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، المدعومين من إيران، أن قوات التحالف شنت ثلاث ضربات جوية أصابت مطار صنعاء، بينما استهدفت غارة رابعة حديقة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عبر حسابها على تويتر، فإن التحالف أعلن تدمير "ورش لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي المرتبطة بمطار صنعاء".

وتأتي الغارات ضمن سلسلة من عدة غارات شنتها قوات التحالف هذا الشهر على العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان.

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من أهداف محتملة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وشن الحوثيون مرارا هجمات عبر الحدود على السعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن عام 2015.

وبدأ تحالف بقيادة السعودية تدخلاً عسكرياً في اليمن في مارس/آذار 2015، بعد أن استولى الحوثيون على معظم اليمن، وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.

وفشلت سنوات من المعارك والغارات الجوية في زعزعة قبضة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على منطقة مأرب الغنية بالنفط، وآخر معقل للحكومة اليمنية، إذ أن ذلك من شأنه أن يعزز الموقف التفاوضي لهم في محادثات السلام.

وأودى الصراع الطاحن بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين، وفقا للمنظمات الدولية، مما تسبب في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.