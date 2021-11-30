مسلمو الإيغور: وثائق مسربة تربط قادة صينيين كبارا بقمع الأقلية المسلمة في شينجيانغ

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس شي ورئيس الوزراء كيتشانغ من بين من ذكرتهم الوثائق.

تربط مجموعة وثائق نشرت حديثا بشكل مباشر قادة صينيين كبارا، من بينهم الرئيس شي جينبينغ، بالحملة القمعية على مسلمي الإيغور التي شنتها الدولة.

وتتضمن الوثائق خطبا يقول محللون إنها تثبت أن كبار قادة الحكومة الصينية دعوا إلى اتخاذ إجراءات أدت إلى الاعتقال الجماعي لأفراد من الأقلية المسلمة وإجبارهم على العمل.

ومازالت الصين تنفي باستمرار أنها تمارس إبادة جماعية بحق مسلمي الإيغور.

وكانت بعض الوثائق موضوع تقرير سابق، لكن التسريب الأخير تضمن معلومات لم تنشر من قبل.

وقد تسلمت في سبتمبر/أيلول محكمة خاصة بقضية الإيغور، وهي محكمة شعبية مستقلة في بريطانيا، الوثائق التي لم تنشر من قبل بالكامل.

وتكشف الوثائق، التي تحمل اسم "أوراق شينجيانغ''، وهو اسم المنطقة التي تضم معظم مسلمي الإيغور في الصين، كيف أدلى قادة الحزب الشيوعي الصيني، ومنهم الرئيس شي، ورئيس الوزراء لي كيتشيانغ، بتصريحات أدت بشكل مباشر إلى سياسات تؤثر في المسلمين الإيغور وغيرهم.

وتشمل هذه السياسات الاعتقالات القسرية، والتعقيم الجماعي، والاستيعاب القسري، و"إعادة التعليم"، وإكراه الإيغور المحتجزين على العمل في المصانع.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أبلغت عن مجموعة متطابقة من الوثائق المسربة لها في عام 2019، ولكنها لم تتح كلها للجمهور.

وقال الدكتور أدريان زينز في تقريره إن تحليله أظهر أن الروابط بين تصريحات كبار الشخصيات الحكومية والسياسات اللاحقة التي نفذت مع الإيغور كانت "أكثر شمولا وتفصيلا وأهمية مما كان مفهوما في السابق".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وتتعرض الصين لضغوط دولية هائلة بسبب ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

ويمكن إرجاع التحول الملحوظ في نهج الصين تجاه المنطقة إلى هجومين وحشيين على المشاة والركاب في بكين في عام 2013، ومدينة كونمينغ في عام 2014، ألقت الصين باللوم فيهما على الإيغور "الإسلاميين والانفصاليين"، بحسب وصفها.

وكان رد الصين على ذلك منذ عام 2016 وما بعده بناء ما يسمى بمعسكرات "إعادة التعليم" للإيغور وغيرهم من المسلمين، واستهداف سكان شينجيانغ، الذين يُعتقد أنهم أظهروا أي سلوك يُنظر إليه على أنه علامة على عدم الثقة في الدولة.

واتبعت الصين أيضا استراتيجية العمل القسري، من خلال استخدام الإيغور لقطف القطن في شينجيانغ.

وظهرت، بالإضافة إلى ذلك، تقارير عن تعقيم الصين جماعيا وقسريا لنساء الويغور للحد من نمو الأقلية المسلمة، وفصل الأطفال عن عائلاتهم، ومحاولة كسر التقاليد الثقافية للإيغور.

واتهمت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وهولندا، الصين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.