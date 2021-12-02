جرائم الشرطة الأمريكية: إقالة ضابط قتل رجلا على كرسي متحرك

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صدر الصورة، Tucson Police Department التعليق على الصورة، تظهر لقطات كاميرات المراقبة وكاميرا ريمنغتون الشخصية وهو يواجه المشتبه به، الذي يستخدم كرسيا متحركا

تم فصل ضابط شرطة أميركي، بعد أن أطلق النار على رجل على كرسي متحرك أثناء الاستجابة لعملية سرقة متجر.

وأطلق ضابط شرطة في منطقة توكسون، يدعى ريان ريمنغتون، تسع طلقات على ريتشارد لي ريتشاردز البالغ من العمر 61 عاما خلال الحادث.

وقال قائد شرطة مدينة أريزونا يوم الثلاثاء إنه "منزعج للغاية" من تصرفات الضابط خلال الحادث.

ونشرت الشرطة في توكسون يوم الثلاثاء لقطات لحادث يوم الإثنين، والذي بدأ بعد أن اتهم ريتشاردز بسرقة صندوق أدوات من متجر وول مارت المحلي.

وأفاد موظف في متجر وول مارت، وريمنغتون، أن ريتشاردز قد لوح بسكين خلال الحادث، ورفض الامتثال لأوامر تسليم السلاح، وحاول الابتعاد.

ووفقا لموظف وول مارت، قال ريتشاردز "إذا كنت تريد مني أن أنزل السكين، فسوف تضطر إلى إطلاق النار علي".

وتُظهر اللقطات - المأخوذة من كاميرات المراقبة وكاميرات أفراد الشرطة الفردية، بما في ذلك واحدة على ريمنغتون - ريمنغتون وضابطا آخر يتتبعان ريتشاردز عند مدخل متجر آخر قريب، حيث أمره أحد الضباط "بعدم الدخول إلى المتجر".

ثم أطلق ريمنغتون تسع طلقات من بندقيته على ريتشاردز، الذي انزلق إلى الأمام وسقط من كرسيه المتحرك. ثم تم تقييد يديه. وأعلن في وقت لاحق عن وفاته.

وقال كريس ماغنوس، قائد شرطة توكسون، يوم الثلاثاء "إن استخدام ريمنغتون، القوة المميتة في هذا الحادث، هو انتهاك واضح لسياسة الإدارة، ويتناقض بشكل مباشر مع جوانب متعددة من استخدامنا للقوة والتدريب".

وأضاف "نتيجة لذلك، تحركت الوزارة في وقت سابق اليوم لإقالة الضابط ريمنغتون".

وقالت عمدة توكسون ريجينا روميرو في بيان إن تصرفات ريمنغتون "غير معقولة ولا يمكن الدفاع عنها".

يتم الآن مراجعة الحادث من قبل مكتب المدعي العام في المقاطعة.

وقال مايكل ستوري، المحامي الذي يمثل ريمنغتون، لبي بي سي إن نظرة الإدارة العامة للقضية تتضمن "نصف القصة فقط"، وأن "العديد من التفاصيل المهمة تم حجبها" من المؤتمر الصحفي.