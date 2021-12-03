عاصفة تُجبر عملاء وموظفي إيكيا على المبيت في متجر

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نامت المجموعة في صالة العرض حيث توجد أسرّة وفراش وكنبات

اضطر عملاء وموظفون في أحد متاجر شركة إيكيا للأثاث في الدنمارك إلى النوم داخل المتجر بعد أن علقوا هناك بسبب عاصفة ثلجية.

وانهمرت الثلوج بغزارة، حتى تراكمت بارتفاع يصل إلى 30 سنتيمترا عن الأرض، في مدينة ألبورغ، ما جعل 25 شخصا على الأقل، من الموظفين والزبائن، غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وقضى أفراد المجموعة الأمسية في صالة عرض الأثاث، إذ تناولوا الطعام الموجود في المتجر، وشاهدوا التلفزيون سويا.

وتأثرت أجزاء من شمال الدنمارك بشدة بالثلوج، حيث اضطر 300 شخص لقضاء ليلتهم أيضا في مطار ألبورغ بعدما أصبحوا عالقين هناك.

ونصحت الشرطة بعدم القيادة في المنطقة بسبب حالة الطقس.

وطلب موظفون بمتجر ألعاب مجاور لمتجر إيكيا من الأخير توفير مأوى لهم.

وقال مدير متجر إيكيا، بيتر إلمروز، إن المجموعة نامت في صالة العرض، حيث توجد أسرّة ومراتب وأريكات يمكن تحويلها الى أسرّة.

وقال لصحيفة نوردجيسك المحلية: "هذا بالتأكيد وضع جديد بالنسبة لنا".

كان إريك بانغسغارد وزوجته من بين العملاء العالقين في المتجر، وقال: "تجمعنا في المقصف، حيث حصلنا على الطعام والشراب، وكان هناك تلفزيون".

وأضاف لصحيفة إكسترا بلاديت: "لم يكن هناك شيء يمكننا القيام به حيال الوضع. كنا سعداء حقا بالحصول على مأوى".