شاعرة وكاتبة حاصلة على عدة جوائز، تتحدى في قصائدها ومقالاتها الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع الأفغاني.

بعد أن درست الصحافة، عملت ليما أفشيد مراسلة مستقلة ومعلقة على قضايا اجتماعية، لأكثر من خمس سنوات.

وهي أيضا عضوة في مجموعة "شعر الدانيشغة" التابعة لجمعية كابل الشعرية، والتي نظمت قراءات شعرية عديدة عبر الإنترنت خلال انتشار وباء كورونا لمساعدة أكثر من 200 عضو في الجمعية في الحفاظ على التواصل وإحساس الانتماء إلى جماعة بالرغم من الأزمة الصحية.

*سقوط أفغانستان يعني الغوص مرة أخرى في نفس مستنقع الطين الذي عانينا منه لعشرين عاما. لكنني مع هذا آمل أننا سنستطيع الخروج منه مثل غصن شجرة يتجه إلى الضوء وسط عتمة الغابة.