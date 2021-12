تقود البروفيسورة هايدي لارسون، وهي عالمة أنثروبولوجيا ومديرة مشروع الثقة باللقاحات في كلية لندن للصحة العامة والأمراض الإستوائية بحوثا تتركز على العوامل الاجتماعية والسياسية المؤثرة على التداخلات الصحية. وتتمحور اهتماماتها الأكاديمية في الوقت الراهن حول التعامل مع مخاطر الشائعات وكيفية تعزيز الثقة العامة باللقاحات.

الدكتورة هايدي لارسون هي مؤلفة كتاب (STUCK: How Vaccine Rumors Start – and Why They Don’t Go Away) الذي يتناول أسباب انتشار الشائعات حول التلقيح، وتتولى منصب المحقق الرئيس في دراسة عالمية تدور حول تقبل اللقاح في فترة الحمل.

مُنحت الدكتورة لارسون وسام أدنبره لعام 2021 اعترافاً بمساهماتها العلمية في مجال انتشارعدوى المعلومات المضللة.

*انتشر الوباء في عالم مستقطب أصلا. لن ينقذنا أي لقاح من مخاطر القضايا الأخرى التي تفصل بيننا؛ تصرفاتنا فقط، كأفراد ومجتمعات، وكقيادات صغرى وكبرى، يمكنها المساعدة في إعادة تثبيت بوصلة العالم.