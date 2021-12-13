إعصار كنتاكي: حاكم الولاية يتوقع بلوغ عدد الضحايا أكثر من 100 شخص

قبل 19 دقيقة

التعليق على الصورة، المركبات انقلبت بسبب الإعصار.

تتسابق فرق الإنقاذ الأمريكية لتحديد مكان عشرات الأشخاص بعد أن دمرت الأعاصير بلدات في جميع أنحاء ولاية كنتاكي، مع تأكيد 64 حالة وفاة، على الأقل.

لا يزال هناك 105 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، مما يدفع العديد من العائلات إلى الاعتماد على انتظار أخبار أحبائها.

التعليق على الصورة، سقف كنيسة في مايفيلد دمر تماما.

قال الحاكم آندي بشير إن المزيد من الوفيات قد يحدث في الأيام المقبلة.

لم يعثر على أي شخص على قيد الحياة منذ صباح السبت، لكن جهود البحث مستمرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إحدى سكان مايفيلد تنقذ بعض الأشياء من منزلها المدمر.

قال أحد السكان المقيمين في مايفيلد، وهي من أكثر المناطق تضررا، إن العاصفة دمرت سقف بيته وشرفته واضطرت عائلته إلى الاختباء في ملجأ.

التعليق على الصورة، شاحنة غمرها حطام المنزل الذي دمر.

وقال الحاكم إن الإعصار دمر أماكن على طول مسار يبلغ 365 كيلومترا. ودمرت منازل آلاف الأشخاص - لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تشارلين ستانلي مع كلبها تجلس على بقايا المكان الذي كان يوما ما بيتا لأختها في وسط كنتاكي.

أبلغت السلطات بحدوث 13 حالة وفاة على الأقل في أربع ولايات أمريكية أخرى.

التعليق على الصورة، حاكم كنتاكي يتوقع بلوغ الضحايا أكثر من 100 شخص.

ويفتش عمال الطواريء الأنقاض بحثا عن ناجين، ويوزعون المياه والمولدات على السكان.

وقال حاكم الولاية: "الدمار لا يشبه أي شيء رأيته في حياتي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، البيوت والشركات عصفت بها الأعاصير في مايفيلد في كنتاكي.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحدث المأساوي بأنه "واحد من أكبر" العواصف في التاريخ الأمريكي. وأعلن كنتاكي منطقة كارثة فيدرالية كبرى وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية إلى المناطق الأكثر تضررا.

التعليق على الصورة، صورة منزل أحد السكان في يده قبل الإعصار، وهو يقف أمام حطامه.