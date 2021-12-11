مخاوف من مقتل العشرات في أسوأ إعصار في تاريخ ولاية كنتاكي الأمريكية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت خدمات الطوارئ الأمريكية إن إنهيار مستودع أمازون ولاية إلينوي "أحدث الكثير من الإصابات"

حذر حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، من احتمال مقتل أكثر من 50 شخصا في الأعاصير خلال ليلة واحدة.

وقال بشير إن الرقم قد يرتفع ليصل إلى 100 شخص فيما وصفه بأسوأ إعصار في تاريخ الولاية.

وأوضح أن العدد "ربما كان أقرب إلى ما بين 70 و 100 شخص"، مضيفا "أنه مدمر".

وتسببت الأعاصير في الكثير من الفوضى في العديد من الولايات الأمريكية، كما حوصر عمال في مستودع شركة أمازون في ولاية إلينوي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أكثر من 100 شخص كانوا داخل مصنع للشمع في مدينة مايفيلد، بولاية كنتاكي، عندما ضرب الإعصار.

وقال بشير "نعتقد أننا سنخسر العشرات على الأقل من بين هؤلاء الأشخاص".

وقالت السلطات إن مستودع أمازون في إدواردسفيل جنوبي إلينوي تعرض لأضرار خلال إعصار ليلة الجمعة.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا جراء انهيار سقف المستودع، لكن خدمات الطوارئ المحلية قالت على فيسبوك إنه تسبب في "حدوث خسائر جماعية".

وقالت سارة بيرمان، إحدى ساكنات المنطقة، إن شريكها ما يزال مفقودا.

وأضافت لوكالة رويترز للأنباء "تحدثت معه حوالي الساعة الثامنة مساءا، قبل وقت قصير من إرسال رسالة نصية إليه، بينما كان عائدا إلى المستودع لإيصال شاحنته. ولم أسمع أي أخبار عنه منذ ذلك الحين".

وأردفت بيرمان "قررت أن آتي إلى هنا لأرى ما يجري. لم يكن لدي أي فكرة عن أن المبنى بدا بهذا السوء. أنا قلقة جدا. أريد فقط أن أعرف ما إذا كان بخير".

وغرد حاكم إلينوي، جي بي بريتزكر، على تويتر "صلواتي الليلة مع سكان إدواردسفيل، لقد تواصلت مع رئيس البلدية لتوفير أي موارد تحتاجها الولاية".

وقال متحدث باسم شركة أمازون في بيان إن الشركة تقيم الموقف والأضرار.

وقد أُعلنت حالة الطوارئ في ولاية كنتاكي.

وقالت الشرطة إن الإعصار تسبب في "أضرار جسيمة" عبر المناطق الغربية من الولاية.

وقال رئيس الشرطة، مات ساندرسون، لتلفزيون دبليو كي واي تي WKYT-TV إن قطارا خرج عن مساره خلال الرياح الشديدة في مقاطعة هوبكنز.

كما تحدث ساندرسون عن أنه أُبلغ عن طفلين في عداد المفقودين خلال الإعصار، لكنه أكد أنه عُثر عليهما بعد ذلك في حوض استحمام سُحب إلى الخارج بفعل الرياح.

وقال "هناك طفلان مفقودان في منطقة بارنسلي وقد تم العثور عليهما بالفعل في حوض الاستحمام، ولكن ليس في مكانه الأصلي داخل المنزل".