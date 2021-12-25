دانييل ستوريدج: حكم يقضي بدفع مهاجم ليفربول السابق 30 ألف دولار لرجل عثر على كلبه الضائع

جوزيف لي

بي بي سي نيوز

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عاد كلب دانييل ستوريدج، لوتشي، بأمان إلى لاعب منتخب إنجلترا السابق

صدر حكم قضائي يجبر مهاجم ليفربول السابق دانييل ستوريدج بدفع 30 ألف دولار لرجل يقول إنه عثر على كلبه المفقود.

وقال لاعب كرة القدم، الذي يلعب الآن في أستراليا، إن كلبه الصغير والذي يدعى "لوتشي" سُرق من منزل في لوس أنجليس في عام 2019 وعرض مكافأة على من يجده.

ويقول فوستر واشنطن، وهو مغني راب معروف باسم كيلا فيم، إنه جمع ستوريدج بحيوانه الأليف، لكنه لم يحصل على المكافأة.

وحكمت محكمة في لوس أنجليس لصالح واشنطن.

وتظهر وثائق المحكمة التي حصلت عليها وكالة بي أيه، أن حكما غيابيا صدر ضد ستوريدج، مما يعني أنه لم يستجب للشكوى المرفوعة ضده.

وأمر القاضي كورتيس كين، بأن يدفع لاعب كرة القدم لواشنطن مبلغ 30 ألف دولار كتعويضات وتكاليف تبلغ 85 دولارا.

وقال مغني الراب للوكالة إنه شعر "بخيبة أمل" من ستوريدج. مضيفا: "آمل أن يدفع المبلغ وألا يحاول استئناف الحكم".

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وتابع: "أنا متحمس للأمر، لقد كنت أحارب من أجل هذه القضية منذ أكثر من عام، لا أصدق أن الأمر انتهى أخيرا. عندما وجدنا الكلب اعتقدت أن حياتي ستكون أفضل".

وكان اللاعب الدولي السابق في إنجلترا، دانييل ستوريدج، البالغ من العمر 32 عاما ويلعب الآن مع بيرث غلوري في الدوري الأسترالي، نشر عام 2019 مقاطع فيديو عن الأضرار في منزله في ويست هوليود عند وقوع الحادث بالإضافة إلى صور من كاميرات المراقبة لثلاثة رجال مقنعين عندما اختفى لوتشي.

وقال: "سندفع أي شيء مقابل الكلب". وأضاف: "من يعيد كلبي، 20 ألفا، 30 ألفا، أي مبلغ".

وتم لم شمل لاعب كرة القدم مع كلبه بعد يومين، بعد أن نشر واشنطن صوراً من حسابه على تويتر، سائلا ستوريدج: "هل هذا هو لوتشي؟".

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، غرد فوستر واشنطن بصور الكلب المفقود

وبعد إعادة الكلب الصغير المفقود، قال ستوريدج إنه "ممتن للغاية" للأشخاص الذين ساهموا بتحقيق الأمر، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد دفع المكافأة.

وتم الاتصال بممثلي لاعب كرة القدم للتعليق على الحكم بعد صدوره لكنهم لم يكونوا جاهزين للرد.