الشرطة تحقق في فيديو عن مخطط لـ"اغتيال" ملكة بريطانيا

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الشرطة تقول إنها تحقق في محتوى فيديو، بعد توقيف شخص في قلعة وندسور

تعكف الشرطة في بريطانيا على التحقيق في مقطع فيديو لرجل، ضُبط بحوزته سلاح لقذف الأسهم في قلعة وندسور الملكية يوم عيد الميلاد.

وبدا أن الفيديو، الذي حصلت عليه صحيفة "ذا صن" البريطانية، يُظهر شخصا مقنعا يرتدي سترة بغطاء للرأس ويمسك بالسلاح.

وفي الفيديو، يواجه الشخص الكاميرا قائلا إنه يريد "اغتيال الملكة" في مهمة "انتقامية".

وتقول الشرطة البريطانية إن المحققين يعكفون على "تقييم محتويات فيديو"، بعد توقيف رجل يبلغ من العمر 19 عاما من منطقة ساوثهامبتون، جنوبي إنجلترا.

ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، كما رفض قصر باكنغهام التعليق.

ويتم التعامل مع المشتبه به بموجب قانون الصحة النفسية بعد العثور عليه في أراضي قلعة وندسور.

وبصفة مبدئية، احتجز الرجل، في حوالي الساعة 08:30 بتوقيت غرنيتش يوم السبت، للاشتباه في دخول منطقة محمية بدون تصريح، وحيازة سلاح هجومي.