كرة القدم: الصين تمنع اللاعبين من وشم أجسادهم

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طلبت الصين من لاعبها جين لينبينغ تغطية الوشم على جسده

قررت الصين منع لاعبي كرة القدممن وشم أجسادهم وطالبت اللاعبين الذين يلعبون للمنتخب الوطني ولديهم وشوم بالفعل بإزالتها.

وحسب قرار الاتحاد الصيني لكرة القدم، فإنه يمنع على اللاعبين الدوليين أو في منتخبات الناشئين وشم أجسادهم. كما ويحظر على الأجهزة الفنية ضم لاعبين موشومين للمنتخبات.

وقال الاتحاد إن القرار يهدف إلى تقديم "القدوة الجيدة للمجتمع".

وطلبت الصين سابقا من عدد من النجوم، وبينهم نجم كرة القدم الصيني جين لينبينغ، بتغطية الوشوم على أجسادهم.

وبدأت الصين منذ 2018 تشديد حملتها ضد الوشوم وظهورها على الملأ. ويقوم عدد من لاعبي كرة القدم بتغطية وشومهم بارتداء أكمام طويلة.

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وقال الاتحاد الصيني في بيان "اللاعبون الذين لديهم وشوم على أجسادهم، أخبروا بأنه يجب عليهم إزالتها".

وأضاف البيان "في حالات خاصة، يمكن الاكتفاء، بتغطية الوشوم خلال التدريبات، والمنافسات، بموافقة بقية أعضاء الفريق".

وفي الثقافة الصينية، تعتبر الوشوم وصمة عار. وكان المجرمون يُوشَمون، طوال التاريخ الصيني، بوشوم معينة. وارتبطت الوشوم أيضا بعصابات الجريمة المنظمة في شرقي آسيا. كما تعتبر الوشوم في المجتمعات الآسيوية دليلا على عدم التحضر.

كما تعد الوشوم أمرا لا يتوافق مع سياسات الحزب الشيوعي الصيني، لكنها أصبحت أكثر شعبية بين الشباب في السنوات الأخيرة.

وأعلنت هيئة تنظيم الإعلان الصينية هذا العام مزيدا من معايير التدقيق على المظهر لمواجهة ما سمته "المضمون غير الصحي".

وتم تقييد ظهور العديد من النجوم على شاشات التلفزة بسبب وشوم على أجسادهم، وتصفيفة شعر "ذيل الحصان"، وقامت القنوات في بعض الأحيان بتظليل الشاشة لتغطية هذه المظاهر.

وتم إلغاء مباراة بين اثنين من فرق الجامعات في بطولة كرة القدم النسائية، العام الماضي، بسبب قيام بعض اللاعبات بصبغ شعورهن بألوان غريبة.