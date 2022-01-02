جنوب أفريقيا: اندلاع حريق ضخم في مبنى البرلمان بمدينة كيب تاون

بناية البرلمان

صدر الصورة، Reuters

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لم يُعرف سبب الحريق على الفور

اندلع حريق ضخم في بناية برلمان جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون.

وظهرت في لقطات فيديو عامود دخان أسود متصاعد، وألسنة لهب ضخمة تشق سطح البناية.

ويكافح عشرات رجال الإطفاء في الموقع للسيطرة على الحريق الذي لم يتضح بعد سبب اندلاعه.

وجاء هذا الحريق بعد ساعات فقط من إقامة جنازة رسمية للأسقف ديزموند توتو في كاتدرائية سانت جورج القريبة من البرلمان.

حياة الأسقف ديزموند توتو في صور

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وقد اندلعت النيران في السقف ومن ثم امتدت إلى بقية أجزاء بناية البرلمان، حسب بيان أولي للسلطات.

صدر الصورة، Magnum Photos

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عامود من الدخان يتصاعد من مبنى البرلمان

ولا تعقد جلسات برلمانية في الوقت الحاضر لأن البرلمان في عطلة.

ويتكون مبنى البرلمان في كيب تاون من 3 أقسام، يعود أقدمها إلى عام 1884. وبني القسمان الأحدث في العشرينات والثمانينات من القرن الماضي.

وفي العام الماضي، التهمت النيران جزءا من مكتبة جامعة كيب تاون، التي كانت تحوي مجموعة من الأرشيفات الأفريقية الفريدة.