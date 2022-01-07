بالصور: المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس حول العالم بعيد الميلاد في السابع من يناير/كانون الثاني.

الكاهن الأرثوذكسي بوسني ماركو ماليس يترأس قداساً عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة والدة الله المقدسة في زينيتشا ، البوسنة والهرسك

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الكاهن الأرثوذكسي بوسني ماركو ماليس يترأس قداساً عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة والدة الله المقدسة في زينيتشا ، البوسنة والهرسك

صدر الصورة، Mussa Issa Qawasma / Reuters

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بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث يبتسم عند وصوله إلى كنيسة المهد في بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد وفقاً للتقويم الأرثوذكسي الشرقي

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...وحشود من الناس تراقب وصوله.

صدر الصورة، Dado Ruvic / Reuters

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الألعاب النارية فوق كنيسة في زينيتشا، البوسنة والهرسك

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في العاصمة الصربية بلغراد، حضر السكان احتفالية حرق أغصان البلوط المجففة أمام كنيسة سانت سافا

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ترأس البطريرك الروسي كيريل قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة موسكو.

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روسيا موطن لأكبر تجمع أرثوذكسي في العالم

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضيء شمعة في كنيسة في نوفو أوغاريوفو، مقر إقامته الرسمي خارج موسكو

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امرأة تضيئ شمعة خلال قداس عيد الميلاد في كنيسة الشهداء والمعترفين في روسيا.

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المسيحيون الأقباط موجودون في مصر منذ قرابة 2000 عام. قساوسة أقباط مصريون يقودون قداس عيد الميلاد في كنيسة قبطية في القاهرة

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مصلون مسيحيون سوريون يضيئون الشموع في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق.

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مصلون من الروم الأرثوذكس يستعيدون صليباً خشبياً خلال طقوس مباركة المياه في اسطنبول.

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امرأة تصلي في إحدى الكاتدرائيات المقدسة في باكو، أذربيجان.