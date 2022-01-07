بالصور: المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس حول العالم بعيد الميلاد في السابع من يناير/كانون الثاني.
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الكاهن الأرثوذكسي بوسني ماركو ماليس يترأس قداساً عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة والدة الله المقدسة في زينيتشا ، البوسنة والهرسك
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بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث يبتسم عند وصوله إلى كنيسة المهد في بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد وفقاً للتقويم الأرثوذكسي الشرقي
...وحشود من الناس تراقب وصوله.
الألعاب النارية فوق كنيسة في زينيتشا، البوسنة والهرسك
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في العاصمة الصربية بلغراد، حضر السكان احتفالية حرق أغصان البلوط المجففة أمام كنيسة سانت سافا
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ترأس البطريرك الروسي كيريل قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة موسكو.
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روسيا موطن لأكبر تجمع أرثوذكسي في العالم
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضيء شمعة في كنيسة في نوفو أوغاريوفو، مقر إقامته الرسمي خارج موسكو
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امرأة تضيئ شمعة خلال قداس عيد الميلاد في كنيسة الشهداء والمعترفين في روسيا.
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المسيحيون الأقباط موجودون في مصر منذ قرابة 2000 عام. قساوسة أقباط مصريون يقودون قداس عيد الميلاد في كنيسة قبطية في القاهرة
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مصلون مسيحيون سوريون يضيئون الشموع في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق.
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مصلون من الروم الأرثوذكس يستعيدون صليباً خشبياً خلال طقوس مباركة المياه في اسطنبول.
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امرأة تصلي في إحدى الكاتدرائيات المقدسة في باكو، أذربيجان.