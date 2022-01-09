حريق ضخم في نيويورك يودي بحياة 19 شخصا

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تسبب الحريق بجرح العشرات، عدد منهم بحال حرجة

لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم، من بينهم تسعة أطفال في حريق نشب داخل مبنى سكني في نيويورك.

وأكد رئيس بلدية المدينة، إريك أدامز، أن 32 شخصاً قد أُدخلوا إلى المستشفيات من بينهم من هم في حالة حرجة.

وقال مفوض إدارة الإطفاء، دانييل نيغرو، إن السلطات قد عثرت على ضحايا في كلّ طابق من المبنى المكون من 19 طابقاً، واصفا مشهد الدخان بأنه "غير مسبوق".

وصرّح لقناة "إن بي سي نيوز"، قائلاً إن عدد الضحايا هو أسوأ ما رآه في نيويورك خلال العقود الثلاثة الماضية.

ويأتي الحادث بعد أيام على نشوب حريق في شقة سكنية في فيلاديلفيا، أودى بحياة 12 شخصاً، من بينهم ثمانية أطفال.

وقال مسؤولون إن الحريق الذي نشب يوم الأحد عند الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، انطلق من الطابق الثاني أو الثالث، في المبنى السكني الواقع في حيّ "برونكس".

وقال المفوّض نيغرو إن الحريق اندلع في طابقين، لكن الدخان انتشر في كلّ مكان.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مفوّض قسم الإطفاء: "عدد الضحايا هو الأسوأ في نيوروك منذ 30 عاماً

وشارك نحو 200 عامل إطفاء في إخماد الحريق الذي لا تزال أسبابه غير واضحة.

وأفاد نيغرو أمام مراسلين، إن باب الشقة التي بدأ بداخلها الحريق كان مفتوحاً. وإن بعض الضحايا عانوا من نوبات قلبية أو أزمات في أجهزتهم التنفسية.

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وقال جورج كينغ، أحد القاطنين بجانب موقع الحريق، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الناس كانوا يشيرون بأيديهم من النوافذ عند نشوب النيران في المبنى.

وأضاف: "رأيت الدخان، الكثير من الناس بحالة ذعر" وتابع قائلاً: "كان يمكنك أن ترى أن لا أحد يريد القفز من النافذة".