نوفاك جوكوفيتش: احتجاز نجم التنس الصربي في أستراليا قبل الاستئناف ضد إلغاء تأشيرته

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مازال من المقرر أن يلعب جوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق يوم الاثنين في ملبورن

احتُجز نجم التنس نوفاك جوكوفيتش في أستراليا قبل جلسة استماع في المحكمة ستحدد ما إذا كان بإمكانه البقاء في البلاد بدون تطعيم ضد فيروس كورونا.

ويواجه الصربي، المصنف الأول عالميا، احتمال الترحيل بعد إلغاء تأشيرته للمرة الثانية، إذ تقول الحكومة إنه يمثل تهديدا على العامة.

ويستأنف محامو جوكوفيتش (34 عاما) ضد ما وصفوه بأنه حكم "غير عقلاني". ومن المقرر عقد جلسة الاستماع يوم الأحد.

ومازال من المقرر أن يلعب جوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تبدأ فعالياتها يوم الاثنين في ملبورن.

وإذا فاز بالبطولة للمرة العاشرة في مسيرته، فسيصبح أنجح لاعبي التنس الرجال في تاريخ اللعبة، بارتفاع رصيده إلى 21 لقبا من الألقاب الأربعة الكبرى (غراند سلام).

لكن جلسة الأحد، المقرر عقدها في الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، حاسمة كي يتمكن جوكوفيتش من بدء مشوار الدفاع عن لقبه بعدها بساعات.

وإذا خسر الاستئناف، سيواجه الترحيل وحظر على دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

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وبعد فترة وجيزة من جلسة استماع إجرائية عبر الإنترنت يوم السبت، أكد محامو جوكوفيتش أن ضباط الهجرة في ملبورن احتجزوه.

وفي جلسة الاستماع، حدد القاضي ديفيد أوكالاغان موعد جلسة الأحد، لكنه قال إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم الاستماع إليه من قبل قاضٍ واحد أو محكمة كاملة من ثلاثة قضاة.

وألغيت تأشيرة جوكوفيتش لأول مرة بعد وقت قصير من وصوله إلى ملبورن في 6 يناير/ كانون الثاني، بعدما قال مسؤولو قوة الحدود الأسترالية إنه "فشل في تقديم دليل مناسب" كي يتم إعفاؤه من شرط التطعيم ضد فيروس كورونا.

واحتجز جوكوفيتش عدة أيام في فندق تابع لإدارة الهجرة. وبعد أيام، أعاد قاض العمل بتأشيرته، وأمر بالإفراج عنه، وحكم بأن مسؤولي الحدود تجاهلوا الإجراءات الصحيحة عند وصوله.

ولكن مساء الجمعة في ملبورن، ألغى وزير الهجرة أليكس هوك تأشيرة جوكوفيتش مرة أخرى، وذلك بموجب سلطات منفصلة في قانون الهجرة الأسترالي.

ويسمح القانون للوزير بترحيل أي شخص يعتبره خطرا محتملاً على "صحة المجتمع الأسترالي أو سلامته أو نظامه الجيد".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن القرار جاء بعد "دراسة متأنية".

وفي إشارة إلى الانتقادات اللاذعة التي واجهتها حكومته لسماحها للاعب غير الملقح بدخول أستراليا، قال موريسون: "الأستراليون قدموا تضحيات كثيرة خلال هذا الوباء، ولديهم الحق أن يتوقعوا حماية نتيجة تلك التضحيات".

ويقول الفريق القانوني لجوكوفيتش إن أسباب استئنافهم ستركز على المنطق "غير الصحيح" لقرار هوك، الذي قال المحامي نيك وود إنه استند إلى التهديد المتمثل في "مشاعر ملتهبة لمناهضة اللقاح".

وأضاف وود أن ترحيل اللاعب الصربي من المحتمل أن يؤدي إلى الأمر نفسه.

وفي غضون ذلك، ندد الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، بقرار الوزير الأسترالي، وقال لجوكوفيتش في رسالة عبر إنستغرام: "نوفاك، نحن نقف إلى جانبك".