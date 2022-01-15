بالصور: "أزمة" جوكوفيتش في أستراليا وثلوج على سور الصين العظيم
مجموعة من الصور لفعاليات وأحداث مهمة شهدها العالم خلال الأسبوع الماضي.
نجم التنس نوفاك جوكوفيتش يتدرب في منتزه ملبورن في أستراليا، وسط جدل بشأن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب عدم حصوله على لقاح مضاد لفيروس كورونا.
رجل يكتب على حائط تذكاري لضحايا كوفيد في لندن. وقد تجاوزت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في بريطانيا 150 ألف حالة، فأصبحت في المرتبة السابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند والمكسيك وبيرو.
سور الصين العظيم عقب هطول الثلوج شمالي بكين.
رجل يحاول تحطيم تمثال على جدار مبنى بي بي سي في لندن. وقامت الشرطة بإنزال الرجل. يذكر أن التمثال على حائط المبنى منذ عام 1933.
امرأتان أثناء زيارة لمعبد "سنسو جي" في العاصمة اليابانية طوكيو. في "عيد البلوغ" يجري الاحتفاء بمن يصلون سن الرشد بشعائر خاصة.
أتباع ديانة السيخ يتجمعون لإحياء طقوس بمناسبة مهرجان ماغي في المعبد الذهبي في أمريتسار في الهند.
رجل إطفاء يفتش منزلا دمرته مياه الفيضان في البرازيل، حيث أجبرت الأمطار الشديدة 28 ألف شخص على مغادرة منازلهم.
رجل يتسلق صخرة مغطاة بالجليد في مهرجان لتسلق الجليد في مينيسوتا في الولايات المتحدة.
نوفاك جوكوفيتش: احتجاز نجم التنس الصربي في أستراليا قبل الاستئناف ضد إلغاء تأشيرته
من المقرر عقد جلسة استماع يوم الأحد لتحديد ما إذا كان بإمكان المصنف الأول عالميا البقاء في البلد بدون تطعيم ضد فيروس كورونا.