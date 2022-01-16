البحث عن "ملك سيُتوج بسكب الخمر على رأسه" لإدارة جزيرة بريطانية

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صدر الصورة، IAN TAYLOR/GEOGRAPH

بدأت عملية البحث عن "ملك" لتولي إدارة حانة تاريخية يعود تاريخها لثلاثمائة عام في جزيرة منعزلة تحيط بها، قبالة سواحل منطقة كامبريا شمالي بريطانيا.

وكانت وكالة عقارية، قد تولت إدارة حانة "شيب إن" في جزيرة بيل، في يوليو / تموز، بعد انتهاء عقد الإدارة السابق.

ويمكن للمتقدمين، الآن طلب الحصول على حق الانتفاع و إدارة الجزيرة والحانة لعشر سنوات، وهي الجزيرة التي تضم آثارا من القرن الرابع عشر الميلادي.

وحسب السلطات المحلية فإن الفائز بالعقد الجديد، سيتم "تتويجه" بسكب الخمر على رأسه في حدث تقليدي، خلال موسم العطلات الصيفي القادم.

وتعد السلطات المحلية في المنطقة، هي الراعي الرئيسي للجزيرة، التي لا يمكن الوصول إليها، إلا بواسطة العبارات البحرية، وترغب في العثور على مستأجر جديد قبل بداية الموسم الصيفي .شرط ان يكون المتعاقد على دراية بأمور الإدارة، والتحديات التي يفرضها الموقع، وتقلبات المناخ الموسمية.

وأشارت السلطات أيضا إلى أنه يجب على المستأجر الجديد، أن يقوم باستغلال المساحات والمعالم المحيطة، وتوفير إدارة جيدة لمناطق التخييم، وصيانة الحمامات والمرافق.

صدر الصورة، SIMON LEDINGHAM/GEOGRAPH التعليق على الصورة، الجزيرة والمنشآت التي عليها

وشارك الآلاف في توقيع عريضة على الإنترنت، تطالب بحماية الجزيرة والحفاظ على المواقع التاريخية بها، بعد اعتذار المستأجر السابق، واعتبروا أن الجزيرة "هي جوهرة" تراثية، ويجب الحفاظ عليها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الجزيرة تبعد أقل من كيلومتر واحد عن الشاطيء