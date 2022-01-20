الهولوكوست: الأمم المتحدة تتبنى قرارا لمكافحة إنكار المحارق النازية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الجمعية العامة للأمم المتحدة (صورة أرشيفية)

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يهدف إلى مكافحة إنكار المحارق النازية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، أو ما يعرف اختصار باسم الهولوكوست.

ويحث القرار - الذي قدمته إسرائيل وألمانيا بشكل مشترك - جميع الدول وشركات التواصل الاجتماعي على معالجة معاداة السامية.

ورحب بتبني القرار كل من وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، ونظيرها الإسرائيلي يائير لابيد.

وقالا في بيان إنهما قلقان للغاية من زيادة هائلة في إنكار الهولوكوست.