انفجار ضخم في غانا ومخاوف من سقوط العشرات قتلى تحت أنقاض منازل بلدة صغيرة

قبل 13 دقيقة

التعليق على الصورة، آثار الانفجار الضخم الذي وقع في بلدة بوغوسو غرب غانا

تفيد التقارير بمقتل وإصابة العشرات إثر انفجار ضخم وقع بالقرب من بلدة شهيرة بالتعدين غربي غانا.

وتقول الشرطة إن "سيارة كانت تحمل متفجرات لأحد المناجم اصطدمت بدراجة نارية بالقرب من بلدة بوغوسو".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية تصاعد عمود كبير من الدخان الأسود فوق المباني المدمرة وتناثر الحطام في وقت يطلب فيه السكان المساعدة.

ولم تؤكد الشرطة عدد الخسائر في الأرواح لكن لقطات مصورة أظهرت جثثا مشوهة للضحايا.

ويمكن أيضا رؤية حفرة كبيرة بجانب الطريق.

وقالت الشرطة في إشعار طارئ إن "الانفجار الضخم" وقع بين بوغوسو وقرية باودي.

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية وقد طُلب من الناس مغادرة المنطقة.

ودعت الشرطة البلدات المجاورة إلى "فتح الفصول والكنائس وغيرها لإيواء الضحايا الباقين على قيد الحياة".

وأضافت "نواصل حث الجمهور على التزام الهدوء بينما ندير الوضع".

وقال رئيسة غانا نانا أكوفو-أدو إن الجيش انضم إلى جهود الطوارئ للمساعدة في "احتواء الوضع"، وتم تكليف وكالة إدارة الكوارث في البلاد بتقديم "الإغاثة السريعة" للسكان.