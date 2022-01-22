أرنولد شوارزنيغر يتعرض لحادث تصادم بسيارته في لوس انجلوس

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة من طائرة مروحية لموقع الحادث

أكد المتحدث باسم الممثل الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، تورط النجم الأمريكي في حادث تصادم سيارات في لوس أنجلوس.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن الحادث شمل تصادم أربع سيارات، وقد وقع بعد ظهر يوم الجمعة، وأسفر عن إصابة امرأة.

وتظهر الصور من موقع الحادث سيارة دفع رباعي كبيرة فوق ثلاث سيارات عند تقاطع طرق قرب منزل الممثل في حي برينتوود الراقي.

وقالت الشرطة إنه لم يتم القبض على أحد، واستبعدت أن يكون تعاطي المخدرات أو الكحول سببا في الحادث.

ولم يحدد ضباط الشرطة المتسببين في الحادث، لكن المتحدث باسم شوارزينغر - الذي كان حاكما لولاية كاليفورنيا في السابق - أكد لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الممثل كان يقود سيارة رياضية رباعية الدفع، عندما وقع الحادث

وأظهرت صور من موقع الحادث الممثل البالغ من العمر 74 عاما وهو يقف على جانب الطريق متحدثا مع ضباط الشرطة والسائقين الأخريين.

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وأفاد تقرير للشرطة، اطلعت عليه شبكة سي بي إس لوس أنجلوس، أن سائق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كان "بالقرب من تقاطع شارع صن ست بوليفارد وشارع ألينفورد، عندما وقع تصادم بسيارة حمراء اللون من طراز بريوس كانت تقوم باستدارة للخلف، بينما كان هو يواصل المرور عبر إشارة (السهم الأحمر) للانعطاف إلى اليسار".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال متحدث باسم شوارزنيغر إن الممثل لم يصب بأذى في الحادث

وأضاف التقرير أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات انقلبت على قمة السيارة البريوس، وانتهى بها الأمر بالاصطدام بسيارتين أخريين.

وأفاد موقع TMZ المعني بأخبار المشاهير أن امرأة كانت تقود سيارة البريوس قد اصيبت بجروح في راسها ونقلت إلى المستشفى، لكن لا يُعتقد أن إصابتها تشكل خطرا على حياتها.